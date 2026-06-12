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Ночная атака дронов на Шостку привела к гибели женщины и разрушениям

Киев • УНН

 • 890 просмотра

В Шосткинской общине из-за атаки БпЛА погибла женщина, еще один человек тяжело ранен. Значительные разрушения получило трехэтажное нежилое здание.

Ночная атака дронов на Шостку привела к гибели женщины и разрушениям

В ночь на пятницу, 12 июня, враг нанес массированный удар беспилотниками по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде Сумской области. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки погибла 44-летняя женщина.

Еще одна женщина, 33 лет, получила тяжелые травмы. Медики оказывают ей необходимую помощь

- рассказал Григоров.

Он добавил, что значительные разрушения и повреждения получило трехэтажное нежилое здание. Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.

Напомним

31 мая из-за атак БпЛА в Сумской области были ранены два человека. В Шостке повреждены 17 многоэтажек, объекты инфраструктуры и ряд гражданских сооружений.

Ракетно-дроновая атака на Шостку унесла жизнь женщины и вызвала масштабные пожары29.04.26, 07:11 • 21966 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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