Ночная атака дронов на Шостку привела к гибели женщины и разрушениям

В ночь на пятницу, 12 июня, враг нанес массированный удар беспилотниками по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде Сумской области. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки погибла 44-летняя женщина.

Еще одна женщина, 33 лет, получила тяжелые травмы. Медики оказывают ей необходимую помощь - рассказал Григоров.

Он добавил, что значительные разрушения и повреждения получило трехэтажное нежилое здание. Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.

Напомним

31 мая из-за атак БпЛА в Сумской области были ранены два человека. В Шостке повреждены 17 многоэтажек, объекты инфраструктуры и ряд гражданских сооружений.

Ракетно-дроновая атака на Шостку унесла жизнь женщины и вызвала масштабные пожары