Ночная атака дронов на Шостку привела к гибели женщины и разрушениям
Киев • УНН
В Шосткинской общине из-за атаки БпЛА погибла женщина, еще один человек тяжело ранен. Значительные разрушения получило трехэтажное нежилое здание.
В ночь на пятницу, 12 июня, враг нанес массированный удар беспилотниками по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде Сумской области. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки погибла 44-летняя женщина.
Еще одна женщина, 33 лет, получила тяжелые травмы. Медики оказывают ей необходимую помощь
Он добавил, что значительные разрушения и повреждения получило трехэтажное нежилое здание. Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.
Напомним
31 мая из-за атак БпЛА в Сумской области были ранены два человека. В Шостке повреждены 17 многоэтажек, объекты инфраструктуры и ряд гражданских сооружений.
Ракетно-дроновая атака на Шостку унесла жизнь женщины и вызвала масштабные пожары29.04.26, 07:11 • 21966 просмотров