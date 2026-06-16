россияне ударили по Шостке и ранили женщину с трехлетним ребенком

Шостка в Сумской области подверглась атаке рф, травмированы два человека, в том числе маленький ребенок, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

В результате российской атаки БпЛА по жилому сектору города Шостка травмированы 34-летняя женщина и 3-летняя девочка - сообщили в ГСЧС.

Спасатели обследовали территорию и ликвидировали обнаруженные очаги горения. Взрывной волной выбиты окна в жилой 4-этажке. Сотрудники ГСЧС провели аварийно-восстановительные работы.

По данным ГУ ГСЧС в области, враг атаковал жилой сектор Шостки. Спасатели обследовали территорию и ликвидировали обнаруженные очаги горения.

Взрывной волной выбило окна в 4-этажном многоквартирном жилом доме. Сотрудники ГСЧС провели аварийно-восстановительные работы.

Дополнение

По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, в результате ударов врага на территории Сумской области 2 погибших мирных жителя, еще 8 человек пострадали от вражеских обстрелов за сутки. Также, по данным ОВА, зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

В полиции Сумской области уточнили, что за прошедшие сутки войска рф обстреляли 24 населенных пункта области, и что травмированных - 14.