россияне ударили по Шостке и ранили женщину с трехлетним ребенком
Киев • УНН
В Шостке из-за удара дрона травмированы женщина и ребенок. Спасатели ликвидировали пожар и восстановили поврежденные окна в четырехэтажке.
Шостка в Сумской области подверглась атаке рф, травмированы два человека, в том числе маленький ребенок, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
В результате российской атаки БпЛА по жилому сектору города Шостка травмированы 34-летняя женщина и 3-летняя девочка
Спасатели обследовали территорию и ликвидировали обнаруженные очаги горения. Взрывной волной выбиты окна в жилой 4-этажке. Сотрудники ГСЧС провели аварийно-восстановительные работы.
По данным ГУ ГСЧС в области, враг атаковал жилой сектор Шостки. Спасатели обследовали территорию и ликвидировали обнаруженные очаги горения.
Взрывной волной выбило окна в 4-этажном многоквартирном жилом доме. Сотрудники ГСЧС провели аварийно-восстановительные работы.
Дополнение
По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, в результате ударов врага на территории Сумской области 2 погибших мирных жителя, еще 8 человек пострадали от вражеских обстрелов за сутки. Также, по данным ОВА, зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.
В полиции Сумской области уточнили, что за прошедшие сутки войска рф обстреляли 24 населенных пункта области, и что травмированных - 14.