Дал четкие задачи по электричеству и дополнительному оборудованию на зиму: Зеленский провел энергетическую Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание энергетической Ставки и дал четкие задачи по электричеству – по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму, передает УНН.

Только что провел Ставку – энергетическую. О том, что реально в областях, в общинах, на объектах энергетики. О ситуации в городах от Славутича до Запорожья. Также Черниговщина, Сумщина, Харьков и область, Донетчина, Днепровщина. Также Полтавщина, Запорожская область, Центральная Украина, западные наши области, регионы Юга. Отдельно – вызовы по Николаеву и Одессе

По его словам, были доклады и по развертыванию ПВО – дополнительных возможностей, комплексная защита – доклады военных командующих, а также детальный разговор о защите самих энергообъектов, конкретных общин.

Дополнительно еще нужны ресурсы, чтобы был надлежащий ответ на каждую проблему. Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей – запросы по финансам, по помощи

Как сообщил Глава государства, Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, другие чиновники были в Шостке на Сумщине, где особенно сложно, в других городах восточных регионов – докладывали о решениях в поддержку людей.

рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура

Чиновники будут в регионах. Вице-премьер Алексей Кулеба отчитался уже о проверке в Одессе. Были доклады министра внутренних дел, министра энергетики Украины, руководителей Нафтогаза и Укрэнерго. Дал четкие задачи по электричеству – по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования. Четкие задачи есть и по газу – говорим об этом с нашими партнерами. Уже есть готовность Премьера Нидерландов помогать, поддерживать нас – сегодня я с ним об этом говорил. Также есть готовность Норвегии – очень благодарю партнеров. МИД Украины соберет послов государств, которые могут помочь