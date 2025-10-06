$41.230.05
Эксклюзив
12:45 • 11402 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 24030 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 25365 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 28930 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 57048 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 29368 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 36580 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 64327 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76242 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91548 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Дал четкие задачи по электричеству и дополнительному оборудованию на зиму: Зеленский провел энергетическую Ставку

Киев • УНН

 194 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетическую Ставку, где обсудили ситуацию с энергетикой в регионах и развертывание ПВО. Он дал четкие задачи по объектам генерации и дополнительному оборудованию для подготовки к зиме.

Дал четкие задачи по электричеству и дополнительному оборудованию на зиму: Зеленский провел энергетическую Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание энергетической Ставки и дал четкие задачи по электричеству – по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму, передает УНН.

Только что провел Ставку – энергетическую. О том, что реально в областях, в общинах, на объектах энергетики. О ситуации в городах от Славутича до Запорожья. Также Черниговщина, Сумщина, Харьков и область, Донетчина, Днепровщина. Также Полтавщина, Запорожская область, Центральная Украина, западные наши области, регионы Юга. Отдельно – вызовы по Николаеву и Одессе

- сообщил Зеленский.

По его словам, были доклады и по развертыванию ПВО – дополнительных возможностей, комплексная защита – доклады военных командующих, а также детальный разговор о защите самих энергообъектов, конкретных общин.

Дополнительно еще нужны ресурсы, чтобы был надлежащий ответ на каждую проблему. Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей – запросы по финансам, по помощи

- добавил Зеленский.

Как сообщил Глава государства, Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, другие чиновники были в Шостке на Сумщине, где особенно сложно, в других городах восточных регионов – докладывали о решениях в поддержку людей.

рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура03.10.25, 10:29 • 21728 просмотров

Чиновники будут в регионах. Вице-премьер Алексей Кулеба отчитался уже о проверке в Одессе. Были доклады министра внутренних дел, министра энергетики Украины, руководителей Нафтогаза и Укрэнерго. Дал четкие задачи по электричеству – по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования. Четкие задачи есть и по газу – говорим об этом с нашими партнерами. Уже есть готовность Премьера Нидерландов помогать, поддерживать нас – сегодня я с ним об этом говорил. Также есть готовность Норвегии – очень благодарю партнеров. МИД Украины соберет послов государств, которые могут помочь

- подчеркнул Зеленский.

Группа G7+ провела срочное заседание из-за ударов РФ по украинской энергетике04.10.25, 15:14 • 6043 просмотра

Антонина Туманова

