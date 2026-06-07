Враг за минувшие сутки запустил почти 10 тысяч дронов и совершил 223 атаки, активно давил на двух направлениях - Генштаб

Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения. Враг активно действовал на Покровском и Гуляйпольском направлениях, а также запустил почти 10 тыс. дронов, передает УНН.

За прошедшие сутки противник нанес 93 авиационных удара, сбросив 269 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9928 дронов-камикадзе и совершили 3204 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 45 обстрелов были произведены из реактивных систем залпового вогня. Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ворожба, Пигаревка и Свободная Слобода Сумской области — говорится в сводке.

Как сообщили в Генштабе, за минувшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава противника, две артиллерийские системы и восемь вражеских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Враг совершил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Лимана, Волчанска и Охримовки.

На Купянском направлении наши защитники остановили три вражеские атаки вблизи Новоплатоновки, Песчаного и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться вблизи населенных пунктов Новоселовка, Дружелюбовка, Озерное, Ставки и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться в районах Рай-Александровки, Резниковки, Кривой Луки и Закотного.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении враг совершил семнадцать атак в районах Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русинова Яра и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах Торецкого, Софиевки, Кучерова Яра, Белицкого, Матяшево, Васильевки, Дорожного, Вольного, Нового Донбасса, Заповедного, Новоалександровки, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергеевки, Котлино, Новопавловки и Удачного.

На Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах Вороного, Александрограда, Воскресенки, Сичневого, Грушевского, Вербового и Тернового.

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов вблизи Доброполья, Воздвижевки, Железнодорожного, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Гуляйпольского, Рыбного, Прилук, Рождествянки, Верхней Терсы, Цветкового и Чаривного.

На Ореховском направлении враг трижды пытался вклиниться в оборону вблизи Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1350 человек. Кроме того, Силы обороны обезвредили шесть танков, четыре боевые бронированные машины, 82 артиллерийские системы, семь реактивных систем залпового огня, два средства противовоздушной обороны, десять наземных робототехнических комплексов, 2245 беспилотных летательных аппаратов, 393 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники, резюмировали в Генштабе.