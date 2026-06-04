Агрессор совершил 95 атак и наступал в сторону Антоновского моста — Генштаб

С начала суток агрессор 95 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, зафиксировано одно наступательное действие в сторону Антоновского моста, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Лесное, Новая Гута, Сопич, Бачевск, Коренек, Яструбщина, Семеновка, Рыжевка, Будки, Нескучное, Волфино; в Черниговской области – Медведевка, Галагановка - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону возле Старицы, Лимана и в направлении Избицкого, Колодезного. Один бой продолжается и в эти минуты.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районе Новоплатоновки и в сторону населенного пункта Ковшаровка.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 13 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Заречного, Дибровы, Озерного и в направлении Шийковки, Лимана. Пять боестолкновений продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков идти вперед вблизи Закитного, Калеников, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши защитники отражали 12 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки, Вольного. Два боестолкновения продолжаются до настоящего времени.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Орехово и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка, Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг четыре раза пытался продвинуться в районе Сичневого. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 23 вражеские атаки в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Воздвижевка, Святопетровка, Железнодорожное и в сторону Приволья, Нового Запорожья, Косовцево, Цветкового, Криничного, Гуляйпольского, Чаривного. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одно наступательное действие в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

На фронте произошло 279 боев, 43 из них на Покровском направлении — Генштаб