Оккупанты 60 раз атаковали позиции Сил обороны и сосредоточили силы на двух направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 60 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Бачевск, Нововасилевка, Сопич, Уланово, Волфино, Искрисковщина, Рогозное; в Черниговской области – Клюсы - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 32 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых – с применением реактивных систем залпового вогня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону Терновой.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Ковшаровка и Новоплатоновка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков идти вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районе населенного пункта Никифоровка и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении наши защитники остановили пять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 23 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Новое Шахово, Шевченко. Три боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак в районе Доброполья и в сторону Нового Запорожья, Воздвижевки, Староукраинки, Цветкового и Чаривного. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки, Плавни. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

