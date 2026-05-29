Оккупанты 60 раз атаковали позиции Сил обороны и сосредоточили силы на двух направлениях - Генштаб

$44.270.0351.440.11
ukenru
13:15 • 1472 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
11:41 • 4318 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
10:51 • 10785 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 30175 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 53933 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 57226 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 86852 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 66036 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 48895 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 42022 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
56%
747мм
Популярные новости
ФИФА попала под расследование из-за завышенных цен на билеты на Чемпионат мира-202629 мая, 05:05 • 16506 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto29 мая, 06:47 • 35733 просмотра
Миллионные залоги назначены судьям по делу о коррупции в Верховном Суде29 мая, 07:21 • 18148 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 32159 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto08:39 • 20946 просмотра
публикации
Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"12:28 • 6400 просмотра
Польза и вред арахиса: что нужно знать перед тем, как добавить его в рационPhoto12:16 • 7910 просмотра
Как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке нет записей10:14 • 15769 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 32505 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto29 мая, 06:47 • 36094 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Музыкант
Марк Рютте
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Румыния
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения11:05 • 9146 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto08:39 • 21266 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 39695 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 48826 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 101158 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Оккупанты 60 раз атаковали позиции Сил обороны и сосредоточили силы на двух направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 642 просмотра

С начала суток враг 60 раз атаковал ВСУ, сосредоточившись на Покровском и Гуляйпольском направлениях. На Покровщине зафиксировано 23 попытки штурма.

Оккупанты 60 раз атаковали позиции Сил обороны и сосредоточили силы на двух направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 60 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Бачевск, Нововасилевка, Сопич, Уланово, Волфино, Искрисковщина, Рогозное; в Черниговской области – Клюсы 

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 32 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых – с применением реактивных систем залпового вогня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону Терновой. 

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Ковшаровка и Новоплатоновка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево. 

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков идти вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районе населенного пункта Никифоровка и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении наши защитники остановили пять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 23 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Новое Шахово, Шевченко. Три боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак в районе Доброполья и в сторону Нового Запорожья, Воздвижевки, Староукраинки, Цветкового и Чаривного. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки, Плавни. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ29.05.26, 14:41 • 4324 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Курская область
Сумская область
Многоствольная ракетная установка
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область