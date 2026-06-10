Четверть боев на двух направлениях - Генштаб обновил карты с фронта
Киев • УНН
За сутки произошло 234 боя, четверть которых на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг применил 9834 дрона и нанес 103 авиаудара по позициям.
Более четверти из 234 боев за минувшие сутки пришлось на фронте на Покровское и Гуляйпольское направления, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 10 июня, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения
По уточненной информации, вчера противник нанес 103 авиационных удара, сбросив 317 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9834 дрона-камикадзе и совершил 3146 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 43 — из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила две артиллерийские системы, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы и один другой важный объект противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений, агрессор нанес два авиаудара с применением пяти управляемых авиационных бомб и совершил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник одиннадцать раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Западное, Старица, Охримовка и Лиман.
На Купянском направлении наши защитники остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Шийковки, Петропавловки и в сторону Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг четырнадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Боровая, Червоный Став, Новоселовка, Дробышево, Озерное, Лиман и Диброва.
На Славянском направлении противник штурмовал тринадцать раз в районах Закитного, Резниковки и в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты совершили шестнадцать атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Константиновка, Плещеевка, Николайполье и Торецкое.
На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Золотой Колодец, Вольное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новопавловка, Новый Донбасс, Никаноровка, Новоалександровка и Покровск.
На Александровском направлении противник атаковал один раз в районе Александрограда.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижевка, Рождествянка, Доброполье, Железнодорожное, Гуляйпольское, Горькое, Еленоконстантиновка, Верхняя Терса и Чаривное.
На Ореховском направлении наши защитники остановили шесть попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Степногорск, Малая Токмачка и Плавни.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За сутки Силы обороны ликвидировали 1190 оккупантов и более 2200 дронов врага10.06.26, 07:10 • 2276 просмотров