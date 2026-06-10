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Четверть боев на двух направлениях - Генштаб обновил карты с фронта

Киев • УНН

 • 2014 просмотра

За сутки произошло 234 боя, четверть которых на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг применил 9834 дрона и нанес 103 авиаудара по позициям.

Четверть боев на двух направлениях - Генштаб обновил карты с фронта

Более четверти из 234 боев за минувшие сутки пришлось на фронте на Покровское и Гуляйпольское направления, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 10 июня, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения

— сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 103 авиационных удара, сбросив 317 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9834 дрона-камикадзе и совершил 3146 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 43 — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила две артиллерийские системы, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы и один другой важный объект противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений, агрессор нанес два авиаудара с применением пяти управляемых авиационных бомб и совершил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник одиннадцать раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Западное, Старица, Охримовка и Лиман.

На Купянском направлении наши защитники остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Шийковки, Петропавловки и в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг четырнадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Боровая, Червоный Став, Новоселовка, Дробышево, Озерное, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник штурмовал тринадцать раз в районах Закитного, Резниковки и в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили шестнадцать атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Константиновка, Плещеевка, Николайполье и Торецкое.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Золотой Колодец, Вольное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новопавловка, Новый Донбасс, Никаноровка, Новоалександровка и Покровск.

На Александровском направлении противник атаковал один раз в районе Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижевка, Рождествянка, Доброполье, Железнодорожное, Гуляйпольское, Горькое, Еленоконстантиновка, Верхняя Терса и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили шесть попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Степногорск, Малая Токмачка и Плавни.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За сутки Силы обороны ликвидировали 1190 оккупантов и более 2200 дронов врага10.06.26, 07:10 • 2276 просмотров

Юлия Шрамко

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