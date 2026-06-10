За сутки Силы обороны ликвидировали 1190 оккупантов и более 2200 дронов врага

российские войска за прошедшие сутки потеряли на фронте 1190 военных, три танка и 74 артиллерийские системы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 10 июня 2026 года ориентировочно составляют 1 377 510 человек, в том числе 1190 оккупантов были ликвидированы за последние сутки.

Украинские военные уничтожили три танка, семь боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы, шесть реактивных систем залпового огня и три средства противовоздушной обороны противника.

Кроме того, Силы обороны поразили 2204 беспилотника оперативно-тактического уровня, пять наземных роботизированных комплексов, а также 376 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие потери рф

С начала полномасштабного вторжения россия потеряла 12 004 танка, 24 717 боевых бронированных машин, 43 713 артиллерийских систем, 1857 РСЗО и 1414 средств ПВО.

Также уничтожен 340 531 беспилотник оперативно-тактического уровня, 4733 крылатые ракеты, 33 корабля и катера, две подводные лодки и 105 172 единицы автомобильной техники и автоцистерн. Данные уточняются.

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