За сутки Силы обороны ликвидировали 1190 оккупантов и более 2200 дронов врага
Киев • УНН
За сутки Силы обороны уничтожили 1190 российских военных и 74 артиллерийские системы. Также ликвидированы 2204 беспилотника и 376 единиц автотехники.
российские войска за прошедшие сутки потеряли на фронте 1190 военных, три танка и 74 артиллерийские системы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 10 июня 2026 года ориентировочно составляют 1 377 510 человек, в том числе 1190 оккупантов были ликвидированы за последние сутки.
Украинские военные уничтожили три танка, семь боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы, шесть реактивных систем залпового огня и три средства противовоздушной обороны противника.
Кроме того, Силы обороны поразили 2204 беспилотника оперативно-тактического уровня, пять наземных роботизированных комплексов, а также 376 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Общие потери рф
С начала полномасштабного вторжения россия потеряла 12 004 танка, 24 717 боевых бронированных машин, 43 713 артиллерийских систем, 1857 РСЗО и 1414 средств ПВО.
Также уничтожен 340 531 беспилотник оперативно-тактического уровня, 4733 крылатые ракеты, 33 корабля и катера, две подводные лодки и 105 172 единицы автомобильной техники и автоцистерн. Данные уточняются.
В Мелитополе, Токмаке и Геническе исчезли свет и связь, на оккупированных территориях раздаются взрывы – АТЕШ10.06.26, 00:17 • 10045 просмотров