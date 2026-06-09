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Оккупанты выпустили более 6,2 тыс. дронов и совершили 180 атак - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 208 просмотра

За сутки произошло 180 боев на фронте. Враг применил более 6200 дронов и сбросил почти 200 управляемых авиабомб по позициям Сил обороны.

Оккупанты выпустили более 6,2 тыс. дронов и совершили 180 атак - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 180 боевых столкновений. Враг запустил 6,2 тыс. дронов и сбросил почти 200 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 69 авиационных ударов, сбросив 199 управляемых авиационных бомб. Кроме того, захватчики задействовали для поражения 6209 дронов-камикадзе и совершили 2170 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

Четыре боевых столкновения произошли на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, один бой продолжается до сих пор. Враг нанес один авиаудар с применением четырех управляемых авиационных бомб и совершил 42 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал рубежи наших подразделений возле Прилипки, Западного, Старицы и Охримовки, одно боестолкновение продолжается.

В районах Шейковки и Петропавловки на Купянском направлении  враг дважды атаковал наши позиции.

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять попыток захватчиков продвинуться возле Боровой, Красного Става, Новоселовки, Дробышево, Озерного, Лимана и Дибровы, еще два боестолкновения продолжаются.

Силы обороны успешно остановили одиннадцать попыток захватчиков идти вперед на Славянском направлении вблизи Закитного, Резниковки, Кривой Луки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Никифоровка.

Тринадцать атак отражали  наши защитники на Константиновском направлении вблизи Иванополья, Ильиновки, Русиного Яра, Константиновки, Плещеевки и Николайполья, одно боестолкновение продолжается до настоящего времени.

На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах Шахово, Золотого Колодезя, Вольного, Белицкого, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергеевки, Котлино, Удачного, Новопавловки, Нового Донбасса, Никаноровки, Новоалександровки, Зверево, Покровска, Молодецкого и Новосергеевки.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 26 оккупантов и 16 – ранено; уничтожено шесть единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага, две реактивные системы залпового огня и один пункт управления БпЛА противника. Повреждены три артиллерийские системы, одна реактивная система залпового огня и один пункт управления БпЛА захватчиков. Уничтожено или подавлено 245 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе Александрограда.

Произошло шестнадцать атак оккупантов на Гуляйпольском направлении в районах Рыбного, Воздвижевки, Рождествянки, Доброполья, Железнодорожного, Гуляйпольского, Горького, Еленоконстантиновки, Верхней Терсы и Чаривного, два боестолкновения продолжаются.

Три раза штурмовал враг позиции наших защитников на Ореховском направлении в районах Степного, Степногорска и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении сегодня противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях изменений в обстановке на данный момент не происходит, попыток вражеского продвижения  не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

В Генштабе подтвердили поражение склада боеприпасов в белгородской области и уничтожение резервуаров возле оккупированного Мариуполя09.06.26, 18:00 • 1602 просмотра

Антонина Туманова

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