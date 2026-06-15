Враг совершил 54 атаки на фронте и активно действует на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток зафиксировано 54 атаки на фронте. Наибольшая активность врага на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях.
С начала суток количество атак агрессора на фронте составляет 54. Враг активно действует на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Коренек, Рогозное, Уланово, Волфино, Бачевск, Фотовиж, Бунякино, Великая Березка, Заречье, Кучеровка, Будки и Стягайловка. В Черниговской области — Янжуловка, Клюсы и Ясная Поляна. Также подверглись авиаударам Уланово, Коренек и Малая Слободка в Сумской области
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 26 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из них — с применением РСЗО. Зафиксировано три штурмовых действия врага.
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Избицкое, Вильча, Волчанск и Волчанские Хутора. Две из этих попыток еще продолжаются.
На Купянском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.
На Лиманском направлении противник 12 раз атаковал в сторону Заречного, Лимана, Новоселовки, Дробышево, Дибровы и Ямполя. Две из этих атак еще продолжаются.
На Славянском направлении оккупанты шесть раз пытались улучшить свое положение в сторону Закитного, Рай-Александровки и Кривой Луки.
На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Степановка и Вольное. Одна из них еще продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Доброполье, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное и Новопавловка.
На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах Злагоды и Калиновского.
На Гуляйпольском направлении враг совершил девять атак в сторону позиций наших защитников в сторону Злагоды, Доброполья, Радостного, Ровнополья, Воздвижевки, Гуляйпольского, Долинки и Чаривного. Одна из этих атак продолжается.
На Ореховском направлении враг проводил два штурмовых действия в сторону Павловки. Одно из них еще продолжается.
На Приднепровском направлении враг атаковал в сторону Антоновки.
На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
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