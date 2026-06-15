Потери РФ за сутки: 1320 солдат и более двух тысяч беспилотников
Киев • УНН
За сутки российская армия потеряла 1320 человек личного состава и 2132 беспилотника. Также уничтожены 72 артиллерийские системы и 416 единиц техники.
За сутки 14 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1320 солдат и 2132 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — 1384190 (+1320) человек ликвидировано
- танков — 12025 (+5)
- боевых бронированных машин — 24763 (+10)
- артиллерийских систем — 44082 (+72)
- РСЗО — 1870 (+2)
- средства ПВО — 1420 (+1)
- самолетов — 436 (0)
- вертолетов — 353 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 351479 (+2132)
- наземных робототехнических комплексов — 1664 (+3)
- корабли / катера — 33 (0)
- подводные лодки — 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 107091 (+416)
- специальная техника — 4296 (+8)
- крылатые ракеты — 4733 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о преимуществе Украины в FPV-дронах 1,5 к 1. Он добавил, что в мае беспилотники поразили 180 тысяч целей и уничтожили 4 тысячи "Шахедов".
В мае ВСУ освободили более 100 км² территории и нанесли врагу ущерб более чем на миллиард долларов - Сырский08.06.26, 12:21 • 4067 просмотров