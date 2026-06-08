Враг 60 раз атаковал позиции Сил обороны, активно действует на двух направлениях - Генштаб

$44.360.0251.640.03
ukenru
13:49 • 10752 просмотра
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля
Эксклюзив
13:31 • 6824 просмотра
От штрафа до 12 лет лишения свободы: каким может быть наказание за злоупотребления на тендерах
Эксклюзив
12:09 • 23101 просмотра
Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы
Эксклюзив
11:47 • 29881 просмотра
Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса
10:00 • 34513 просмотра
Оборонная промышленность - драйвер экономики: как производители оружия масштабируются благодаря реинвестированию
09:59 • 17689 просмотра
Украина получила от ЕС новый транш в 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility
8 июня, 09:09 • 20517 просмотра
Водителя Mercedes за смертельное ДТП в переходе Киева отправили под арест без залога
8 июня, 08:20 • 18588 просмотра
Взрыв на почтовом терминале в Киеве - задержали отправителя посылки с боеприпасамиPhoto
8 июня, 06:25 • 25817 просмотра
Дрон пересек границу Молдовы и взорвался во время атаки рф на Украину
7 июня, 11:59 • 41079 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
4.1м/с
87%
747мм
Популярные новости
Израиль ответил на удар Ирана вопреки предостережениям Трампа8 июня, 05:56 • 22255 просмотра
Украина рассматривает изменение названия подразделения ССО после скандала с Польшей — СМИ8 июня, 07:59 • 17947 просмотра
В Косово партия Курти выиграла выборы, но без большинства для преодоления кризиса8 июня, 08:57 • 20931 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, призвал декриминализировать врачебные ошибкиPhoto8 июня, 09:04 • 34728 просмотра
Оформление дарственной на квартиру: как правильно оформить договор дарения12:29 • 19649 просмотра
публикации
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля13:49 • 10709 просмотра
Оформление дарственной на квартиру: как правильно оформить договор дарения12:29 • 20208 просмотра
Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы
Эксклюзив
12:09 • 23042 просмотра
Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса
Эксклюзив
11:47 • 29821 просмотра
Оборонная промышленность - драйвер экономики: как производители оружия масштабируются благодаря реинвестированию10:00 • 34463 просмотра
Актуальные люди
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кипр
Крым
Молдова
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 41032 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 112001 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 154532 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 157521 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 189396 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Дія (сервис)
Беспилотный летательный аппарат

Враг 60 раз атаковал позиции Сил обороны, активно действует на двух направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 660 просмотра

С начала суток враг 60 раз атаковал ВСУ на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Враг 60 раз атаковал позиции Сил обороны, активно действует на двух направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 60 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Коренек, Толстодубово, Бачевск, Бунякино, Прогресс, Малушино, Уланово, Волфино, Нескучное, Сопич, Яструбщина; в Черниговской области – Костобобров, Сеньковка, Гремяч, Клюсы 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник совершил 23 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Волоховки.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Купянск-Узловой.

На Лиманском направлении украинские воины отражали девять попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Дробышево, Дибровы, Лимана. Пять боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили девять попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки, Закотного, Липовки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил. 

На Константиновском направлении наши защитники отражали четыре атаки вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Ильиновка. 

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 28 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новоподгородное, Дорожное. Три боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Сичневого. 

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 22 вражеские атаки в районе Доброполья, Еленоконстантиновки и в сторону Воздвижевки, Косовцево, Цветкового, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводив.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери России за сутки составили 1330 военных и 2161 беспилотник — Генштаб08.06.26, 07:45 • 3850 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Курская область
Сумская область
Многоствольная ракетная установка
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина