Враг 60 раз атаковал позиции Сил обороны, активно действует на двух направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 60 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Коренек, Толстодубово, Бачевск, Бунякино, Прогресс, Малушино, Уланово, Волфино, Нескучное, Сопич, Яструбщина; в Черниговской области – Костобобров, Сеньковка, Гремяч, Клюсы - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник совершил 23 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Волоховки.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Купянск-Узловой.

На Лиманском направлении украинские воины отражали девять попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Дробышево, Дибровы, Лимана. Пять боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили девять попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки, Закотного, Липовки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши защитники отражали четыре атаки вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Ильиновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 28 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новоподгородное, Дорожное. Три боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Сичневого.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 22 вражеские атаки в районе Доброполья, Еленоконстантиновки и в сторону Воздвижевки, Косовцево, Цветкового, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводив.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери России за сутки составили 1330 военных и 2161 беспилотник — Генштаб