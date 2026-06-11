На Покровском и Гуляйпольском направлениях увеличилось количество боев за сутки - карта от Генштаба
Киев • УНН
За сутки на фронте произошел 251 бой, треть из которых на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг применил более 9 тысяч дронов-камикадзе.
251 бой зафиксирован на фронте за прошедшие сутки, треть из них - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 11 июня, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 251 боевое столкновение
По уточненной информации, вчера противник нанес 100 авиационных ударов, сбросив 292 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, применил 9293 дрона-камикадзе и совершил 3248 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Красный Пахарь Сумской области.
За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила две артиллерийские системы, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение, агрессор нанес три авиаудара с применением семи управляемых авиационных бомб и совершил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону Охримовки, Кондрашовки.
На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперед в направлении населенного пункта Купянск-Узловой.
На Лиманском направлении враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Озерного.
На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз вблизи Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.
На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении оккупанты совершили 14 атак вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в сторону Константиновки, Николайполья, Вольного, Белицкого.
На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах Родинского, Никаноровки, Ивановки, Гришино, Васильевки, Котлино, Удачного и в направлении Вольного, Анновки, Белицкого, Александровки, Шевченко, Новоалександровки, Новогришино, Сергеевки, Новоподгороднего, Новопавловки.
На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, вблизи Зеленого Гая, Тернового и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак: в районах Рыбного, Прилук, Железнодорожного, Чаривного и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Верхней Терсы, Горького, Новоселовки, Гуляйпольского.
На Ореховском направлении наши защитники остановили шесть попыток противника продвинуться вперед в районах Степногорска, Щербаков и в сторону Новой Токмачки, Чаривного.
На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать нашу оборону в районе о. Белогрудого.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали 1310 оккупантов11.06.26, 07:07 • 2106 просмотров