На Покровском и Гуляйпольском направлениях увеличилось количество боев за сутки - карта от Генштаба

251 бой зафиксирован на фронте за прошедшие сутки, треть из них - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 11 июня, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 251 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 100 авиационных ударов, сбросив 292 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, применил 9293 дрона-камикадзе и совершил 3248 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Красный Пахарь Сумской области.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила две артиллерийские системы, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение, агрессор нанес три авиаудара с применением семи управляемых авиационных бомб и совершил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону Охримовки, Кондрашовки.

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперед в направлении населенного пункта Купянск-Узловой.

На Лиманском направлении враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз вблизи Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 14 атак вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в сторону Константиновки, Николайполья, Вольного, Белицкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах Родинского, Никаноровки, Ивановки, Гришино, Васильевки, Котлино, Удачного и в направлении Вольного, Анновки, Белицкого, Александровки, Шевченко, Новоалександровки, Новогришино, Сергеевки, Новоподгороднего, Новопавловки.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, вблизи Зеленого Гая, Тернового и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак: в районах Рыбного, Прилук, Железнодорожного, Чаривного и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Верхней Терсы, Горького, Новоселовки, Гуляйпольского.

На Ореховском направлении наши защитники остановили шесть попыток противника продвинуться вперед в районах Степногорска, Щербаков и в сторону Новой Токмачки, Чаривного.

На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать нашу оборону в районе о. Белогрудого.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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