На фронте произошло 196 боестолкновений, более 50 штурмов на Покровском и Гуляйпольском направлениях — Генштаб

В течение суток на фронте зафиксировано 196 боевых столкновений. Самая высокая активность врага наблюдалась на Покровском и Гуляйпольском направлениях, где захватчики совершили более 50 штурмов. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

В течение дня агрессор нанес 50 авиационных ударов, применив 148 управляемых авиабомб. Кроме того, для огневого поражения наших позиций и близлежащих населенных пунктов захватчики задействовали 6242 дрона-камикадзе и совершили 2338 обстрелов из различных видов вооружения — говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник нанес один авиационный удар с применением 1 КАБ, совершил 64 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз штурмовали оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанских Хуторов и в направлении Охримовки. Три боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении захватчики один раз атаковали позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Глушковка.

На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили 15 попыток врага продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Дибровы и в направлении Шийковки, Лимана. Еще одно боевое столкновение остается активным.

На Славянском направлении Силы обороны полностью нивелировали восемь попыток захватчиков прорваться вперед вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка. Еще два боестолкновения продолжаются.

Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой Starlink

На Краматорском направлении наши защитники остановили одно наступательное действие оккупационных войск в направлении Тихоновки.

Силы обороны на Константиновском направлении успешно отразили 15 вражеских штурмов в районах Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русинового Яра и Ильиновки.

На Покровском направлении враг провел 26 атак. Оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Сергеевка, Новопавловка. До настоящего времени здесь продолжается три боевых столкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении ликвидировано 40 оккупантов, еще 13 человек ранены — отметили в Генштабе.

Наши воины обезвредили одно средство РЭБ, единицу автомобильной, четыре единицы специальной техники и два склада боеприпасов врага. Также повреждены один танк, два автомобиля, три пушки и 11 укрытий личного состава противника.

Кроме того, уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 274 вражеских беспилотника различных типов.

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед в районе Тернового, Вороного и в сторону Доброполья. До настоящего времени там продолжается два боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 28 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Рыбное, Варваровка, Железнодорожное и в сторону Новоселовки, Доброполья, Воздвижевки, Цветкового, Староукраинки, Гуляйпольского, Чаривного, три боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других участках фронта ситуация остается контролируемой, существенных изменений в оперативной обстановке не произошло.

Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном Крыму