На фронте зафиксировано 260 боевых столкновений - Генштаб обновил карты

За сутки на фронте произошло 260 боевых столкновений. Враг выпустил более десяти тысяч дронов-камикадзе и 282 авиабомбы, а самая горячая ситуация остается на Покровском и Гуляйпольском направлениях, где Силы обороны сдержали крупнейшую волну вражеских штурмов. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применив три ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 282 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 10282 дрона-камикадзе и совершил 3725 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 - из реактивных систем залпового вогня - говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила шесть районов сосредоточения живой силы противника и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, агрессор совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Избицкого, Терновой, Волоховки.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Глушковка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб и в сторону Дробышево, Ольговки, Дибровы, Лимана, Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз в районах Резниковки, Закотного, Липовки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Марково.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Константиновка, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Кучеров Яр, Шевченко, Сергеевка, Мирное, Новопавловка, Новоподгородное, Дорожное.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз, в районах Сичневого, Вороного, Злагоды и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 34 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Еленоконстантиновка, Железнодорожное и в сторону Воздвижевки, Косовцево, Цветкового, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Белогорье, Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За сутки Силы обороны ликвидировали 1370 оккупантов и уничтожили 75 артсистем