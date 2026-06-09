На фронте зафиксировано 260 боевых столкновений - Генштаб обновил карты

$44.510.1551.350.28
ukenru
07:03 • 1210 просмотра
Politico назвало подводные камни на фоне стремления Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС
02:13 • 11133 просмотра
В Харькове 15 пострадавших, среди них двое детей, после массированной атаки российских дроновVideo
8 июня, 15:13 • 44385 просмотра
Больше денег на безопасность и оборону - бюджетный комитет поддержал изменения в главную смету Украины
8 июня, 13:49 • 58794 просмотра
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля
Эксклюзив
8 июня, 13:31 • 30714 просмотра
От штрафа до 12 лет лишения свободы: каким может быть наказание за злоупотребления на тендерах
Эксклюзив
8 июня, 12:09 • 58982 просмотра
Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы
Эксклюзив
8 июня, 11:47 • 59107 просмотра
Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса
8 июня, 10:00 • 45416 просмотра
Оборонная промышленность - драйвер экономики: как производители оружия масштабируются благодаря реинвестированию
8 июня, 09:59 • 22002 просмотра
Украина получила от ЕС новый транш в 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility
8 июня, 09:09 • 22055 просмотра
Водителя Mercedes за смертельное ДТП в переходе Киева отправили под арест без залога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3м/с
83%
748мм
Популярные новости
Три человека погибли в результате российского удара по Чугуеву на Харьковщине8 июня, 22:42 • 5710 просмотра
8-й корпус ДШВ получил системы HIMARS для усиления собственных огневых возможностей8 июня, 22:57 • 14148 просмотра
Что празднуют 9 июня в Украине и мире04:00 • 7128 просмотра
В столице Новой Зеландии эвакуируют жителей из-за угрозы 9-метровых волн04:15 • 4404 просмотра
За сутки Силы обороны ликвидировали 1370 оккупантов и уничтожили 75 артсистемPhoto04:39 • 12091 просмотра
публикации
Больше денег на безопасность и оборону - бюджетный комитет поддержал изменения в главную смету Украины8 июня, 15:13 • 44385 просмотра
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля8 июня, 13:49 • 58794 просмотра
Оформление дарственной на квартиру: как правильно оформить договор дарения8 июня, 12:29 • 46546 просмотра
Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы
Эксклюзив
8 июня, 12:09 • 58982 просмотра
Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса
Эксклюзив
8 июня, 11:47 • 59107 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Харьков
Франция
Иран
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 48580 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 119406 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 161263 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 163918 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 195645 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Фильм

На фронте зафиксировано 260 боевых столкновений - Генштаб обновил карты

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

На фронте произошло 260 боевых столкновений. В течение суток враг нанес 88 авиационных ударов, самая горячая ситуация сейчас остается на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте зафиксировано 260 боевых столкновений - Генштаб обновил карты

За сутки на фронте произошло 260 боевых столкновений. Враг выпустил более десяти тысяч дронов-камикадзе и 282 авиабомбы, а самая горячая ситуация остается на Покровском и Гуляйпольском направлениях, где Силы обороны сдержали крупнейшую волну вражеских штурмов. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применив три ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 282 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 10282 дрона-камикадзе и совершил 3725 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 - из реактивных систем залпового вогня

- говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила шесть районов сосредоточения живой силы противника и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, агрессор совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Избицкого, Терновой, Волоховки.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Глушковка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб и в сторону Дробышево, Ольговки, Дибровы, Лимана, Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз в районах Резниковки, Закотного, Липовки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Марково.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Константиновка, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Кучеров Яр, Шевченко, Сергеевка, Мирное, Новопавловка, Новоподгородное, Дорожное.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз, в районах Сичневого, Вороного, Злагоды и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 34 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Еленоконстантиновка, Железнодорожное и в сторону Воздвижевки, Косовцево, Цветкового, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Белогорье, Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За сутки Силы обороны ликвидировали 1370 оккупантов и уничтожили 75 артсистем09.06.26, 07:39 • 12178 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Война в Украине
Многоствольная ракетная установка
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина