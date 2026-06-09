За сутки Силы обороны ликвидировали 1370 оккупантов и уничтожили 75 артсистем

За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте около 1380 военных. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вооружения и техники противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

В частности, за сутки Силы обороны поразили 4 танка, 5 боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, 4 реактивных системы залпового огня и 2 средства противовоздушной обороны. Кроме того, уничтожены 2103 беспилотника оперативно-тактического уровня, 382 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 9 наземных робототехнических комплексов и 4 единицы специальной техники.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери армии рф ориентировочно составляют 1 376 330 военнослужащих. Также украинские воины уничтожили 12 000 танков, 24 717 боевых бронированных машин, 43 646 артиллерийских систем и 338 270 беспилотников оперативно-тактического уровня.

В Генеральном штабе подчеркнули, что приведенные показатели являются ориентировочными и продолжают уточняться.

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