8-й корпус ДШВ получил системы HIMARS для усиления собственных огневых возможностей

8-й армейский корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ получил на вооружение реактивные системы залпового огня HIMARS. Комплексы передали бойцам 148-й отдельной артиллерийской бригады. Об этом сообщил аналитический проект DeepState, пишет УНН.

Детали

По данным аналитиков, это уже второй корпус ДШВ, который получил в свое распоряжение высокоточные американские системы. В DeepState отмечают, что передача HIMARS непосредственно корпусам является важным шагом в процессе децентрализации управления войсками.

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Аналитики подчеркивают, что предоставление корпусам собственных средств поражения позволяет сократить время на согласование и применение огневых средств, а также повышает возможности контроля оперативной глубины. В то же время военные обращают внимание на нехватку ресурсов для полноценного использования потенциала этих систем.

В DeepState также отметили, что переход ВСУ на корпусную структуру все еще продолжается. По их мнению, завершенным этот процесс можно будет считать только тогда, когда каждый корпус станет полностью автономной боевой единицей с достаточным количеством личного состава, собственными ресурсами и подразделениями для выполнения тактических и стратегических задач.

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