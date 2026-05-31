На фронте зафиксировано 77 боевых столкновений, жарче всего на Покровском направлении — Генштаб

Киев • УНН

 • 170 просмотра

На фронте произошло 77 столкновений, больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении. Враг также обстреливает Сумскую и Черниговскую области из артиллерии.

С начала суток 31 мая российские войска 77 раз атаковали позиции украинских защитников. Наибольшую активность оккупанты проявляли на Покровском направлении, где зафиксировано 26 штурмов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

"Оперативная информация по состоянию на 16:00 31.05.2026 по отражению российского вторжения. С начала этих суток оккупационные войска 77 раз штурмовали позиции наших защитников, российская артиллерия продолжает беспощадно бить по украинскому приграничью", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, под вражескими ударами в Сумской области оказались населенные пункты Сопич, Бунякино, Волфино, Искрисковщина, Яструбщина, Бачевск и Малушино.

В Черниговской области обстрелу подверглось село Клюсы.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений, один бой продолжается. Там российские войска 45 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты, дважды применив реактивные системы залпового огня.

Также бои продолжались на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском и Славянском направлениях.

На Краматорском и Александровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении российские подразделения совершили десять атак, пытаясь прорвать украинскую оборону вблизи Константиновки, Иванополья, Русинового Яра, Николаевки, Плещеевки и Степановки.

Самой высокой остается интенсивность боев на Покровском направлении. Там враг 26 раз пытался выбить украинских защитников с занимаемых рубежей в районах Вольного, Дорожного, Белицкого, Родинского, Александровки, Гришино, Новоалександровки, Сергеевки, Котлино и Удачного.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники успешно отбили девять вражеских атак в районах Железнодорожного, Воздвижевки, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского и Чаривного. Еще один бой продолжается.

На Ореховском направлении оккупанты девять раз безрезультатно пытались прорвать украинскую оборону вблизи Щербаков, Белогорья, Нестерянки и Степногорска.

На Приднепровском направлении российские войска предприняли одну неудачную попытку продвинуться в районе Антоновского моста.

На остальных участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке нет, никаких попыток вражеского продвижения не зафиксировано. Украинские защитники уверенно истощают силы захватчиков как вдоль всей линии боевого соприкосновения, так и в их тылу. Присоединяйтесь к рядам Сил обороны

– отметили в Генштабе.

Напомним

С начала суток 30 мая российские войска 58 раз атаковали позиции украинских Сил обороны вдоль всей линии фронта.

Алла Киосак

