На фронте зафиксировано 213 боевых столкновений, больше всего противник атаковал на двух направлениях - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 213 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска совершили на Покровском и Гуляйпольском направлениях, где оккупанты продолжают попытки прорвать украинскую оборону. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 244 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9752 дрона-камикадзе и совершил 3131 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 70 — из реактивных систем залпового огня - говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и два пункта управления БпЛА.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Агрессор нанес три авиационных удара с применением шести КАБ, совершил 65 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Гранов, Волчанск, Старица и в сторону Терновой, Избицкого.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Новоплатоновка, Новоосиново, Куриловка.

На Лиманском направлении враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новомихайловки, Новоселовки, Заречного, Ямполя и в сторону Дробышево, Озерного, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал десять раз в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 15 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Никаноровка, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Дорожное, Вольное, Кучеров Яр, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал дважды, в районах Александрограда и Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 23 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе, Прилуки и в сторону Гуляйпольского, Горького, Верхней Терсы, Железнодорожного, Воздвижевки, Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ за сутки: 1320 солдат и более двух тысяч беспилотников