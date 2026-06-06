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269 боев за сутки, больше всего на Гуляйпольском направлении - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 496 просмотра

На фронте зафиксировано 269 боев, больше всего атак было на Гуляйпольском направлении. Враг применил более 10 тысяч дронов и нанес 96 авиаударов.

269 боев за сутки, больше всего на Гуляйпольском направлении - карта от Генштаба

269 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Гуляйпольском направлении, также более активным враг был на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 6 июня, показав карты боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, и совершил 96 авиационных ударов, сбросив 295 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10064 дрона-камикадзе и совершил 3135 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы, четыре пункта управления БпЛА и пять артиллерийских средств противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, агрессор нанес три авиационных удара с применением четырех КАБ, совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Старицы и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодезного.

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре попытки врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Купянск и Подолы.

На Лиманском направлении враг 29 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Заречного, Дробышево и в сторону Лимана, Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал девять раз, вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял четыре тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенных пунктов Никифоровка, Миньковка, Часов Яр и в направлении Малиновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 22 атаки, вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр, Торецкое и в сторону населенных пунктов Ильиновка, Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Котлино, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Муравка и в сторону населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал 11 раз, в районах Сичневого, Зеленого Гая, Александрограда, Тернового и в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 40 атак в районе Прилук, Злагоды, Рыбного, Святопетровки, Железнодорожного и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Горького, Гуляйпольского, Цветкового, Верхней Терсы, Староукраинки, Чаривного.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одно наступательное действие в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

российские войска потеряли 1380 солдат и более 2000 БпЛА за сутки - Генштаб06.06.26, 07:48 • 1530 просмотров

Юлия Шрамко

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