российские войска потеряли 1380 солдат и более 2000 БпЛА за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За сутки ВСУ ликвидировали 1380 оккупантов и уничтожили 2046 беспилотников. Также Генштаб сообщает об уничтожении 82 артиллерийских систем и 3 танков.
За сутки 5 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1380 солдат и 2046 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — 1372270 (+1380) человек ликвидировано
- танков — 11983 (+3)
- боевых бронированных машин — 24696 (+12)
- артиллерийских систем — 43397 (+82)
- РСЗО — 1837 (+5)
- средства ПВО — 1405 (+1)
- самолетов — 436 (0)
- вертолетов — 353 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 331818 (+2046)
- наземных робототехнических комплексов — 1585 (+9)
- корабли / катера — 33 (0)
- подводные лодки — 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 103658 (+358)
- специальная техника — 4253 (+3)
- крылатые ракеты — 4733 (0)
Данные уточняются.
Напомним
1-й отдельный центр СБС установил огневой контроль над Донецким аэропортом. Уничтожены пусковые установки "Шахедов" и вражеская логистика на территории аэродрома.
«Он просто не хочет заканчивать войну» — Зеленский назвал ответ путина на открытое письмо слабым05.06.26, 20:29 • 3706 просмотров