Враг 65 раз атаковал позиции Сил обороны, наиболее активно действует на двух направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 65 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Толстодубово, Рыжевка, Бачевск, Коренек, Безсаловка, Нововасилевка, Казачье, Нескучное, Сопич, Уланово, Винторовка, Волфино, Искрисковщина, Рогозное, Волковка; в Черниговской области – Клюсы, Заречье, Кривуша - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения, противник совершил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Избицкого, Терновой. Три боестолкновения продолжаются до настоящего времени.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Ковшаровка и в районе Новоегоровки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Дробышево и в районах Колодезей, Ставков.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки захватчиков идти вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши защитники остановили пять атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Сергеевка. Два боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в сторону населенного пункта Злагода.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Прилуки, Железнодорожное и в сторону Нового Запорожья, Гуляйпольского, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Цветкового и Чаривного.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

ВСУ за сутки ликвидировали еще 1000 российских оккупантов – Генштаб