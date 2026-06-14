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На фронте зафиксировано 229 боестолкновений, самым горячим остается Покровское направление - Генштаб

Киев • УНН

 • 146 просмотра

За сутки зафиксировано 229 боев, враг применил более 9 тысяч дронов-камикадзе. Больше всего штурмов произошло на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте зафиксировано 229 боестолкновений, самым горячим остается Покровское направление - Генштаб

За прошедшие сутки российские войска активизировали штурмовые действия вдоль всей линии фронта. Всего зафиксировано 229 боевых столкновений, больше всего атак враг совершил на Покровском направлении. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес 127 авиационных ударов, сбросив 391 управляемую авиационную бомбу. Кроме того, применил 9192 дрона-камикадзе и совершил 3001 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня

- говорится в сообщении.

Вражеским авиаударам подверглись, в частности, населенные пункты Павловка, Пустогород, Лужки, Бруски Сумской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения, агрессор нанес три авиационных удара с применением девяти управляемых авиационных бомб, совершил 82 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Избицкое, Зыбино и в сторону Лимана.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку врага продвинуться вперед в сторону населенного пункта Новоплатоновка.

На Лиманском направлении враг семнадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва, Торское, Озерное и в сторону Шийковки, Новоегоровки и Надежды.

На Славянском направлении противник штурмовал четырнадцать раз в районе Закитного и в сторону населенных пунктов Николаевка, Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили четырнадцать атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Иванополье, Ильиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Васильевка, Родинское, Шевченко, Новоподгородное, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новопавловка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Анновка, Новое Шахово, Кучеров Яр, Сергеевка.

На Александровском направлении противник атаковал один раз в районе Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 32 атаки в районах населенных пунктов Рыбное, Еленоконстантиновка, Гуляйпольское, Терноватое, Железнодорожное, Верхняя Терса, Чаривное и в сторону Горького, Доброполья, Воздвижевки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск и в сторону Приморска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб обновил данные о потерях рф: минус 1440 солдат и 2132 дрона14.06.26, 07:47 • 1432 просмотра

Ольга Розгон

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Покровск
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