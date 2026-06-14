Генштаб обновил данные о потерях рф: минус 1440 солдат и 2132 дрона

За сутки 13 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1440 солдат и 2132 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — 1382870 (+1440) человек ликвидировано

танков — 12020 (+5)

боевых бронированных машин — 24753 (+14)

артиллерийских систем — 44010 (+57)

РСЗО — 1868 (+3)

средства ПВО — 1419 (+1)

самолетов — 436 (0)

вертолетов — 353 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня — 349165 (+2132)

наземных робототехнических комплексов — 1661 (+13)

корабли / катера — 33 (0)

подводные лодки — 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн — 106675 (+401)

специальная техника — 4288 (+1)

крылатые ракеты — 4733 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о преимуществе Украины в FPV-дронах 1,5 к 1. Он добавил, что в мае беспилотники поразили 180 тысяч целей и уничтожили 4 тысячи "Шахедов".

В мае ВСУ освободили более 100 км² территории и нанесли врагу ущерб более чем на миллиард долларов - Сырский