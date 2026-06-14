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Генштаб обновил данные о потерях рф: минус 1440 солдат и 2132 дрона

Киев • УНН

 • 1432 просмотра

За сутки российские войска потеряли 1440 человек и 2132 беспилотника. Общее количество ликвидированного личного состава врага достигло 1 382 870 человек.

Генштаб обновил данные о потерях рф: минус 1440 солдат и 2132 дрона

За сутки 13 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1440 солдат и 2132 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — 1382870 (+1440) человек ликвидировано
    • танков — 12020 (+5)
      • боевых бронированных машин — 24753 (+14)
        • артиллерийских систем — 44010 (+57)
          • РСЗО — 1868 (+3)
            • средства ПВО — 1419 (+1)
              • самолетов — 436 (0)
                • вертолетов — 353 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 349165 (+2132)
                    • наземных робототехнических комплексов — 1661 (+13)
                      • корабли / катера — 33 (0)
                        • подводные лодки — 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн — 106675 (+401)
                            • специальная техника — 4288 (+1)
                              • крылатые ракеты — 4733 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

                                Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о преимуществе Украины в FPV-дронах 1,5 к 1. Он добавил, что в мае беспилотники поразили 180 тысяч целей и уничтожили 4 тысячи "Шахедов".

                                В мае ВСУ освободили более 100 км² территории и нанесли врагу ущерб более чем на миллиард долларов - Сырский08.06.26, 12:21 • 4046 просмотров

                                Вадим Хлюдзинский

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