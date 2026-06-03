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Оккупанты совершили 83 штурма на фронте и массированно обстреливают приграничье Украины - Генштаб

Киев • УНН

 • 782 просмотра

С начала суток враг 83 раза штурмовал позиции ВСУ, наиболее активно на Покровском направлении. Артиллерия рф продолжает обстрелы приграничных областей.

Оккупанты совершили 83 штурма на фронте и массированно обстреливают приграничье Украины - Генштаб

С начала этих суток оккупационные войска 83 раза штурмовали позиции украинских защитников, в то же время российская артиллерия продолжает беспощадно обстреливать украинское приграничье. Активнее всего враг действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня в Сумской области под вражеские артиллерийские удары попали Рогизное, Рыжевка, Коренек, Нескучное, Толстодубово, Бунякино, Бачевск, Сопич и Яструбщина, а в Черниговской области огневому воздействию подверглись Галагановка и Заречье. Авиационные удары нанесены по населенному пункту Слобода Сумской области 

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Там же враг нанес два авиационных удара с применением пяти управляемых авиабомб, кроме того, 30 раз обстрелял наши рубежи и мирные села, дважды применив реактивные системы залпового вогня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики два раза пытались прорвать оборону возле населенных пунктов Вильча и Охримовка. Одно ожесточенное боевое столкновение продолжается и в эти минуты.

На Купянском участке фронта оккупанты два раза шли в атаку, пытаясь потеснить наши подразделения вблизи Новоплатоновки и Купянска. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

Активно действовал агрессор и на Лиманском направлении, совершив 11 штурмов недалеко от населенных пунктов Дерилово, Дробышево, Ставки, Лиман, Озерное и Ямполь. Одно боевое столкновение здесь все еще продолжается.

На Славянском направлении украинские воины успешно свели на нет семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Рай-Александровка, Каленики, Кривая Лука и Закотное.

На Краматорском и Приднепровском направлениях наступательных действий со стороны оккупантов не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши защитники успешно остановили семь атак врага, который пытался пробить наши оборонительные линии вблизи Константиновки, Иванополья, Русинового Яра и Ильиновки.

На Покровском направлении враг 23 раза пытался выбить наших защитников с занимаемых рубежей в районах Вольного, Кучерового Яра, Родинского, Гришино, Покровска, Новониколаевки и Удачного. Два боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов в районах населенных пунктов Вороне, Сичневое и Терновое. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны крепко держат строй: успешно отражено 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Цветково, Сладкое, Воздвижевка, Железнодорожное, Еленоконстантиновка, Варваровка, Гуляйпольское и Чаривное, еще три боя продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики дважды безрезультатно пытались вклиниться в наши оборонительные порядки вблизи Щербаков и Степного.

На остальных участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке нет, никаких попыток вражеского продвижения не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о более чем 1100 ликвидированных оккупантах за сутки03.06.26, 07:09 • 3312 просмотров

Антонина Туманова

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