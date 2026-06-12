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На фронте зафиксировано 241 боестолкновение, Силы обороны поразили 17 районов сосредоточения врага — Генштаб

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

На фронте произошло 241 боестолкновение, из них 47 атак отражено на Покровском направлении. ВСУ поразили 17 районов сосредоточения врага и три артсистемы.

На фронте зафиксировано 241 боестолкновение, Силы обороны поразили 17 районов сосредоточения врага — Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 241 боевое столкновение, самые активные боевые действия продолжались на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 47 штурмов. В то же время Силы обороны поразили 17 районов сосредоточения живой силы противника и три артиллерийские системы. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 116 авиационных ударов, сбросив 317 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10104 дрона-камикадзе и совершил 3528 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 — из реактивных систем залпового огня

— говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения живой силы противника и три артиллерийские системы.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес один авиационный удар с применением 3 КАБ, совершил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Отрадное, Лиман и в сторону Колодезного, Охримовки, Избицкого.

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Богуславка и Ковшаровка.

На Лиманском направлении враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе Новоселовки и в сторону Дробышево, Озерного, Лимана, Шийковки, Степного.

На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз в районе Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Затишье, Новоалександровка, Муравка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Дорожное, Вольное, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал три раза, в районе Вороного и в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 20 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Мирное и в сторону Воздвижевки, Гуляйпольского, Чаривного, Староукраинки, Верхней Терсы.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степногорск и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ за сутки составили 1300 военных и более 2200 беспилотников — Генштаб12.06.26, 07:43 • 11475 просмотров

Ольга Розгон

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