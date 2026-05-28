Враг сосредоточил до трети атак на двух направлениях - Генштаб обновил карты
Киев • УНН
За сутки произошло 317 боев, больше всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг применил 202 авиабомбы и более 8 тысяч дронов-камикадзе.
317 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что больше, чем днем ранее, до трети пришлось на два направления - Покровское и Гуляйпольское, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 28 мая, показав карту боевых действий, пишет УНН.
По уточненной информации, вчера противник нанес 68 авиационных ударов, сбросив 202 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8359 дронов-камикадзе и совершил 2714 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 45 - из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес один авиационный удар с применением одной КАБ, совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Зафиксировано четыре штурмовых действия врага.
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и в сторону Избицкого, Терновой.
На Купянском направлении наши защитники остановили девять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новая Кругляковка и в районах Новоегоровки, Голубовки, Песчаного.
На Лиманском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Лимана, Дробышево, Торского, Ямполя и в районах Колодезей, Ставков, Шандриголово.
На Славянском направлении противник штурмовал восемь раз в сторону населенных пунктов Закотное, Каленики, Рай-Александровка.
На Краматорском направлении враг проводил три наступательных действия в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Миньковка.
На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки, Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Гришино, Затишье, Муравка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Мирное, Новопавловка.
На Александровском направлении противник атаковал один раз, в районе населенного пункта Злагода.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 35 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Прилуки, Железнодорожное и в сторону Нового Запорожья, Гуляйпольского, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Приволья, Воздвижевки, Святопетровки, Горького, Цветкового и Чаривного.
На Ореховском направлении наши защитники остановили девять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки, Малая Токмачка.
На Приднепровском направлении враг не проводил активных наступательных действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
