Враг сосредоточил до трети атак на двух направлениях - Генштаб обновил карты

317 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что больше, чем днем ранее, до трети пришлось на два направления - Покровское и Гуляйпольское, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 28 мая, показав карту боевых действий, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес 68 авиационных ударов, сбросив 202 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8359 дронов-камикадзе и совершил 2714 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 45 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес один авиационный удар с применением одной КАБ, совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Зафиксировано четыре штурмовых действия врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и в сторону Избицкого, Терновой.

На Купянском направлении наши защитники остановили девять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новая Кругляковка и в районах Новоегоровки, Голубовки, Песчаного.

На Лиманском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Лимана, Дробышево, Торского, Ямполя и в районах Колодезей, Ставков, Шандриголово.

На Славянском направлении противник штурмовал восемь раз в сторону населенных пунктов Закотное, Каленики, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг проводил три наступательных действия в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Миньковка.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Гришино, Затишье, Муравка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Мирное, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал один раз, в районе населенного пункта Злагода.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 35 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Прилуки, Железнодорожное и в сторону Нового Запорожья, Гуляйпольского, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Приволья, Воздвижевки, Святопетровки, Горького, Цветкового и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили девять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки, Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении враг не проводил активных наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

