Враг совершил 69 атак на фронте и активно действует на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток враг совершил 69 атак по всей линии фронта. Наибольшая активность зафиксирована на Гуляйпольском и Покровском направлениях.
С начала суток количество атак агрессора составляет 69. Враг активно действует на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Нескучное, Толстодубово, Коренек, Рогозное, Волфино, Гутко-Ожинка, Бунякино, Голубивка, Журавка, Уланово, Рыжевка, Нижняя Гута, Атинское, Будки, Бачевск, Лесное, Рожковичи, Фербуки и Сумы. В Черниговской области — Богданово, Сеньковка и Архиповка. Также подверглись авиаударам Новая Слобода и Гирки в Сумской области
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из них – с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районах Старицы и Лимана. Одна из этих попыток продолжается.
На Купянском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.
На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал в сторону Заречного, Лимана, Новоселовки, Среднего, Дробышево, Озерного и Торского. Две из этих атак еще продолжаются.
На Славянском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение в сторону Закитного и Кривой Луки.
На Краматорском направлении враг один раз атаковал в сторону Федоровки. Атака продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили 10 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Грузское и Вольное.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино и Удачное.
На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Злагоды.
На Гуляйпольском направлении враг совершил 21 атаку в сторону позиций наших защитников в районах Рыбного, Воздвижевки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Цветкового, Железнодорожного, Ровнополья, Варваровки, Горького и Мирного. Четыре из этих атак продолжаются.
На Ореховском направлении враг проводил одно штурмовое действие в сторону Щербаков.
На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
Потери РФ за сутки составили 1300 военных и более 2200 беспилотников — Генштаб12.06.26, 07:43 • 26096 просмотров