Агрессор совершил 55 атак и активно давит на двух направлениях фронта - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток враг 55 раз атаковал позиции ВСУ. Наибольшая активность зафиксирована на Гуляйпольском и Покровском направлениях.
С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Сопич, Нескучное, Рогозное, Голышевское, Потаповка, Бунякино, Искрисковщина, Малушино, Гаврилова Слобода; в Черниговской области – Сеньковка, Хреновка
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток захватчики совершили 26 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону Покаляного.
На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперед в сторону Куриловки.
На Лиманском направлении украинские воины отражали семь попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Озерного и в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.
На Константиновском направлении наши защитники отражали девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Муравка.
На Александровском направлении противник один раз атаковал в сторону Александрограда.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Злагода и в сторону Гуляйпольского, Горького. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
Потери РФ за сутки: ликвидировано 1260 оккупантов и более 2000 беспилотников17.06.26, 07:44 • 3214 просмотров