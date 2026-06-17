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Агрессор совершил 55 атак и активно давит на двух направлениях фронта - Генштаб

Киев • УНН

 • 858 просмотра

С начала суток враг 55 раз атаковал позиции ВСУ. Наибольшая активность зафиксирована на Гуляйпольском и Покровском направлениях.

Агрессор совершил 55 атак и активно давит на двух направлениях фронта - Генштаб

С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Сопич, Нескучное, Рогозное, Голышевское, Потаповка, Бунякино, Искрисковщина, Малушино, Гаврилова Слобода; в Черниговской области – Сеньковка, Хреновка 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток захватчики совершили 26 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону Покаляного. 

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперед в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины отражали семь попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Озерного и в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного. 

На Константиновском направлении наши защитники отражали девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Муравка. 

На Александровском направлении противник один раз атаковал в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Злагода и в сторону Гуляйпольского, Горького. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки. 

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ за сутки: ликвидировано 1260 оккупантов и более 2000 беспилотников17.06.26, 07:44 • 3214 просмотров

Антонина Туманова

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