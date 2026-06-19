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На фронте зафиксировано 248 атак, интенсивные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 248 боевых столкновений. Наиболее ожесточенные бои шли на Покровском и Константиновском направлениях.

На фронте зафиксировано 248 атак, интенсивные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 248 боевых столкновений. Наиболее ожесточенные бои шли на Покровском и Константиновском направлениях, где российские войска совершили наибольшее количество атак об этом  сообщил Генштаб ВСУ, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных удара, применив девять ракет, совершил 90 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 10031 дрон-камикадзе и совершил 3135 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

Враждебных авиационных ударов на Сумщине подверглись населенные пункты Толстодубово и Сумы.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА, шесть районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и шесть пунктов управления.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло шесть боестолкновений, агрессор совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Лимана, Старицы и в сторону Избицкого и Охримовки.

На Купянском направлении наши оборонцы остановили четыре попытки врага продвинуться вперед в сторону Радьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь.

На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного и Калеников.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение с противником в районе Малиновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 23 атаки вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Родинское, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Васильевка, Белицкое, Дорожное, Шевченко, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, в сторону Александрограда и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Горькое, Цветковое, Чарівне.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска и Степового.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки захватчики активности не проявляли.

За сутки ликвидированы еще 1370 оккупантов на фронте - Генштаб19.06.26, 07:14 • 8208 просмотров

Ольга Розгон

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