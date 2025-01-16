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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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124 боя на фронте: почти половина - на Покровском направлении

124 боя на фронте: почти половина - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 3300 просмотра

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За минувшие сутки произошло 124 боевых столкновения, из них 56 - на Покровском направлении. Противник нанес 50 авиационных и 1 ракетный удар, совершил более 5000 обстрелов.

124 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, почти половина - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 16 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 50 авиационных ударов, в частности, привлек 44 ракеты и сбросил 71 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 142 - из реактивных систем залпового огня, и использовал для поражения 2361 дрон-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, четыре средства ПВО, три пункта управления, два пункта управления БпЛА, три артиллерийских средства и один склад боеприпасов противника.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска и Тихого.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово, Тополи и Петропавловка на Купянском направлении, где за сутки произошло пять атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодязи, Терны и Григорьевка.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Ступочек, Часового Яра и Предтечино.

Девять атак совершил враг на Торецком направлении в районах Белой Горы, Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Проминь, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлиное, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Успеновка, Андреевка и Дачное.

Силы обороны отбили пять вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Временка и Константинополь.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Щербаков.

На Сиверском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг атак не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На Курском направлении произошло 15 боестолкновений, противник нанес 13 авиационных ударов 18 управляемыми бомбами и совершил 340 артиллерийских обстрелов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1480 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага16.01.25, 08:01 • 7161 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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