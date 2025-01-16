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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1480 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1480 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 6878 просмотра

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1480 военных, 11 танков и 31 крылатую ракету. Общие потери врага с начала войны достигли 814 150 человек.

За последние сутки с 15 на 16 января, российская армия потеряла на фронте 1480 солдат, 31 крылатую ракету и 137 единиц автомобильной техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.25 ориентировочно составили:

- личного состава - около 814 150 (+1480) человек ликвидировано;

- танков - 9791 (+11) ед;

- боевых бронированных машин - 20 368 (+20) ед;

- артиллерийских систем - 22 015 (+40) ед;

- РСЗО - 1262 ед;

- средства ППО - 1046 ед;

- самолетов - 369 ед;

- вертолетов - 331 ед;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 503 (+120) ед;

- крылатых ракет - 3049 (+31) ед;

- кораблей/катеров - 28 ед;

- подводных лодок - 1 ед;

- автомобильной техники и автоцистерн - 34 132 (+137) ед;

- специальной техники - 3697 (+1) ед.

Председатель Военного комитета НАТО раскрыл потери рф15.01.25, 13:09 • 29125 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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