Еще плюс 1480 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1480 военных, 11 танков и 31 крылатую ракету. Общие потери врага с начала войны достигли 814 150 человек.
За последние сутки с 15 на 16 января, российская армия потеряла на фронте 1480 солдат, 31 крылатую ракету и 137 единиц автомобильной техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 814 150 (+1480) человек ликвидировано;
- танков - 9791 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 20 368 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 22 015 (+40) ед;
- РСЗО - 1262 ед;
- средства ППО - 1046 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 503 (+120) ед;
- крылатых ракет - 3049 (+31) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 132 (+137) ед;
- специальной техники - 3697 (+1) ед.
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