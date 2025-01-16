Ще плюс 1480 окупантів і 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу російська армія втратила 1480 військових, 11 танків та 31 крилату ракету. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 814 150 осіб.
За останню добу з 15 на 16 січня, російська армія втратила на фронті 1480 солдатів, 31 крилату ракету і 137 одиниць автомобільної техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 814 150 (+1480) осіб ліквідовано;
- танків - 9791 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 20 368 (+20) од.;
- артилерійських систем - 22 015 (+40) од.;
- РСЗВ - 1262 од.;
- засоби ППО - 1046 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 503 (+120) од.;
- крилатих ракет - 3049 (+31) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 34 132 (+137) од.;
- спеціальної техніки - 3697 (+1) од.
Голова Військового комітету НАТО розкрив втрати рф15.01.25, 13:09 • 32622 перегляди