Ще плюс 1480 окупантів і 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

За останню добу з 15 на 16 січня, російська армія втратила на фронті 1480 солдатів, 31 крилату ракету і 137 одиниць автомобільної техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.25 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 814 150 (+1480) осіб ліквідовано;

- танків - 9791 (+11) од.;

- бойових броньованих машин - 20 368 (+20) од.;

- артилерійських систем - 22 015 (+40) од.;

- РСЗВ - 1262 од.;

- засоби ППО - 1046 од.;

- літаків - 369 од.;

- гелікоптерів - 331 од.;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 503 (+120) од.;

- крилатих ракет - 3049 (+31) од.;

- кораблів/катерів - 28 од.;

- підводних човнів - 1 од.;

- автомобільної техніки та автоцистерн - 34 132 (+137) од.;

- спеціальної техніки - 3697 (+1) од.

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