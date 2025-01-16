Оккупанты пытаются дестабилизировать ситуацию, забрасывая информацию о якобы прорыве в Сумской области - пограничник

россияне рассказывают, что якобы прорвали границу в Сумской области, чтобы напугать украинцев - но никакого прорыва не было. Силы обороны держат свои позиции в пределах Сумской области. Об этом рассказал начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной кордон" Иван Шевцов в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Фактически такая информация проходит минимум раз в неделю. Они создают такие фейковые сообщения, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны, чтобы они бежали как можно дальше, но ни одного такого случая подтверждено не было. На сегодня Силы обороны держат свои позиции в пределах Сумской области. Никакого прорыва врага не происходило. Даже подготовки к прорыву на государственной границе нет - сказал Шевцов.

Однако он отметил, что существует возможность захода вражеских ДРГ, ведь природа и погодные условия это позволяют, но пограничники всегда готовы к встрече с оккупантами.

"Если говорить о Сумской и Черниговской областях, то здесь такая местность, что очень большое количество болот, большое количество лесов, что мешает прорыву войск на территорию Украины. Но это позволяет работу ДРГ, поэтому именно пограничники создают фортификационные сооружения, минируют местность, чтобы не допустить вражеские ДРГ в тыл нашего государства. Обычно ДРГ готовится под определенные погодные условия, например, под сильный дождь, туман или интенсивный снег. Это тогда, когда не могут летать разведывательные дроны, когда плохая видимость, и это лучшее время для работы разведчиков", - отметил Шевцов.

Добавим

Во вторник, 14 января, в Сумской областной военной администрации опровергли информацию о том, что российские войска прорвали границу возле населенных пунктов Журавка и Проходы.

Напомним

124 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, почти половина - на Покровском направлении.