Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах - ДПСУ
Київ • УНН
ДПСУ повідомляє про зміни у правилах перетину кордону для чоловіків 18-60 років, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Відтепер вони перетинатимуть кордон на загальних підставах без спеціальних дозволів.
З сьогоднішнього дня, 27 лютого, під час дії воєнного стану чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає УНН/
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Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах
В Держприкордонслужбі зазначають, що раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації, але ця норма більше не діє. Відповідні зміни до правил перетину кордону були ухвалені Кабміном у вівторок, 25 лютого.
Нагадаємо
Жителі Закарпаття намагались перевезти через кордон з Угорщиною 16 чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації. Організаторам загрожує кримінальна відповідальність.