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Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях - ГПСУ

Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях - ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 6414 просмотра

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ГПСУ сообщает об изменениях в правилах пересечения границы для мужчин 18-60 лет, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. Отныне они будут пересекать границу на общих основаниях без специальных разрешений.

С сегодняшнего дня, 27 февраля, во время действия военного положения мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН/

Детали

С сегодняшнего дня во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях

- отметили в ГПСУ.

В Госпогранслужбе отмечают, что ранее решение об их выезде принимали Министерство развития общин и территорий Украины, или военные администрации, но эта норма больше не действует. Соответствующие изменения в правила пересечения границы были приняты Кабмином во вторник, 25 февраля.

 Напомним

Жители Закарпатья пытались перевезти через границу с Венгрией 16 мужчин, которые пытались избежать мобилизации. Организаторам грозит уголовная ответственность. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина

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