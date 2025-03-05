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Демченко рассказал о пересечении границы мужчинами

Киев • УНН

 • 20838 просмотра

45% мужчин, пересекающих границу - это водители международных перевозок, 16% - лица с инвалидностью. За прошлую неделю границу пересекло 550 тыс. граждан, из которых 85% - украинцы.

Демченко рассказал о пересечении границы мужчинами

Около 45% мужчин, пересекающих границу, составляют водители, осуществляющие международные перевозки товаров, грузов, пассажиров. 16% - это лица с инвалидностью.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге, передает УНН.

Что касается пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет. Они могут пересекать границу исключительно, если соответствуют требованиям правил пересечения государственной границы. Что касается процентного соотношения, могу отметить, что от общего количества мужчин в возрасте от 18 до 60 лет около 45% составляют водители, осуществляющие международные перевозки товаров, грузов, пассажиров. 16% - это лица с инвалидностью, многодетные мужчины - около 11%, непригодные к военной службе - 8%, забронированные - 4%

- рассказал Демченко.

По его словам, показатель мужчин, которые осуществляют сопровождение лиц с инвалидностью, на уровне около 3%.

Водители, которые ранее в соответствии с нормой правил пересечения границы перевозили гуманитарные грузы или медицинские грузы - этот показатель колебался на уровне 1-3%. Сейчас эта норма изменена, и пересечение границы для таких граждан, которые планируют перевозить гуманитарные грузы или медицинские, должно соответствовать несколько иным требованиям

- сказал Демченко.

Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях - ГПСУ27.02.25, 13:49 • 23969 просмотров

Демченко также добавил, что 1% от общего количества мужчин, пересекающих границу на выезд - это категория, которая самостоятельно воспитывает детей.

Кроме того, по его словам, за прошлую неделю границу пересекло почти 550 тыс. граждан.

85% из них - это показатель по гражданам Украины. Наибольший пассажиропоток от общей статистики - это 50% приходится на границу с Польшей

- сообщил Демченко.  

За год на границе с Россией на участках ГПСУ зафиксировали более 10 попыток проникновения ДРГ22.01.25, 13:45 • 35615 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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