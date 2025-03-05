Демченко рассказал о пересечении границы мужчинами
Киев • УНН
45% мужчин, пересекающих границу - это водители международных перевозок, 16% - лица с инвалидностью. За прошлую неделю границу пересекло 550 тыс. граждан, из которых 85% - украинцы.
Около 45% мужчин, пересекающих границу, составляют водители, осуществляющие международные перевозки товаров, грузов, пассажиров. 16% - это лица с инвалидностью.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге, передает УНН.
Что касается пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет. Они могут пересекать границу исключительно, если соответствуют требованиям правил пересечения государственной границы. Что касается процентного соотношения, могу отметить, что от общего количества мужчин в возрасте от 18 до 60 лет около 45% составляют водители, осуществляющие международные перевозки товаров, грузов, пассажиров. 16% - это лица с инвалидностью, многодетные мужчины - около 11%, непригодные к военной службе - 8%, забронированные - 4%
По его словам, показатель мужчин, которые осуществляют сопровождение лиц с инвалидностью, на уровне около 3%.
Водители, которые ранее в соответствии с нормой правил пересечения границы перевозили гуманитарные грузы или медицинские грузы - этот показатель колебался на уровне 1-3%. Сейчас эта норма изменена, и пересечение границы для таких граждан, которые планируют перевозить гуманитарные грузы или медицинские, должно соответствовать несколько иным требованиям
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Демченко также добавил, что 1% от общего количества мужчин, пересекающих границу на выезд - это категория, которая самостоятельно воспитывает детей.
Кроме того, по его словам, за прошлую неделю границу пересекло почти 550 тыс. граждан.
85% из них - это показатель по гражданам Украины. Наибольший пассажиропоток от общей статистики - это 50% приходится на границу с Польшей
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