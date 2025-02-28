Для водіїв-перевізників гуманітарних вантажів скасували систему "Шлях"

Кабінет міністрів припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні та медичні вантажі, тепер вони зможуть перетинати кордон лише на загальних підставах. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, пише УНН.

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"Уряд припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. За результатами засідання Кабміну 25 лютого було схвалено зміни до постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами", - ідеться у повідомленні.

Тобто, відтепер виїзд таких водіїв буде можливий "за загальними підставами", а не за реєстрацією в системі "Шлях".

"Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях", - зазначило міністерство.

Окрім того, уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

Нагадаємо

27 лютого Держприкордонслужба повідомила про зміни у правилах перетину кордону для чоловіків 18-60 років, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Зокрема, ішлося про те, що чоловіки перетинатимуть кордон на загальних підставах.