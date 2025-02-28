Для водителей-перевозчиков гуманитарных грузов отменили систему "Шлях"
Киев • УНН
Кабмин прекратил функционирование системы «Шлях» для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. Теперь они смогут пересекать границу только на общих основаниях согласно постановлению №57.
Кабинет министров прекратил функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные и медицинские грузы, теперь они смогут пересекать границу только на общих основаниях. Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины, пишет УНН.
Детали
"Правительство прекратило функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. По результатам заседания Кабмина 25 февраля были одобрены изменения в постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами", - говорится в сообщении.
То есть, отныне выезд таких водителей будет возможен "по общим основаниям", а не по регистрации в системе "Шлях".
"Поэтому водители, следующие за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие, предусмотренные постановлением № 57, основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития громад и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях", - отметило министерство.
Кроме того, правительство поручило Минсоцполитики, которое формирует политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами.
Напомним
27 февраля Госпогранслужба сообщила об изменениях в правилах пересечения границы для мужчин 18-60 лет, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. В частности, речь шла о том, что мужчины будут пересекать границу на общих основаниях.