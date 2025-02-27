Минкульт приостанавливает выдачу разрешений на выезд деятелям искусств из-за массовых нарушений
Киев • УНН
Министерство культуры временно прекращает выдачу писем содействия для выезда за границу деятелей искусств и медийщиков призывного возраста. Решение будет действовать с марта 2025 года до урегулирования законодательства из-за многочисленных случаев невозврата.
Министерство культуры временно прекращает выдачу писем содействия для выезда за границу деятелей искусств и медийщиков призывного возраста. Решение будет действовать с марта 2025 года до урегулирования законодательства из-за многочисленных случаев невозврата, сообщили в Минкульте, пишет УНН.
Детали
"Правила выезда деятелей искусств и медийщиков за границу во время военного положения требуют уточнения для предотвращения злоупотреблений", - заявили в Минкульте.
С 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса Министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины относительно выезда указанной категории лиц за пределы государственной границы
Из-за пробелов в национальном законодательстве, как отмечается, "возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки".
Сообщается, что на сегодня вопрос остается неурегулированным.
Сейчас, как указали в министерстве, разработан проект изменений в правительственное постановление, который находится на этапе межведомственного согласования.
Изменения должны урегулировать вопрос исчерпывающих требований для принятия решения министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.
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