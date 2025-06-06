Количество украинских мигрантов за границей выросло - НБУ

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
07:51 • 3130 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

07:09 • 9722 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 57696 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 112534 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 83318 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 83837 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
5 июня, 11:49 • 82937 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 64340 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
5 июня, 08:39 • 91606 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

5 июня, 08:35 • 64778 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4.5м/с
53%
750мм
Популярные новости

Массированная атака на Киев: есть пострадавшие, попадание в многоэтажку, падение обломков в разных районах

5 июня, 22:50 • 22795 просмотра

Массированная атака россии: в Луцке прогремели взрывы, а по Чернигову ударили баллистикой

6 июня, 01:00 • 35001 просмотра

В Киеве 16 пострадавших в результате ночной атаки рф

02:52 • 42292 просмотра

Тернопольская область пережила самую массовую атаку рф: в Тернополе задымление после взрывов, проводят замеры воздуха

03:23 • 16784 просмотра

В Киевской области из-за вражеского удара повреждены пути: некоторые поезда изменят маршрут

03:29 • 9840 просмотра
публикации

Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

5 июня, 15:55 • 67032 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 153379 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 161611 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 219624 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 260406 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Рустем Умєров

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Белый дом

Турция

Германия

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 110642 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 75664 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 119327 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 344088 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 185050 просмотра
Актуальное

Хранитель

Шахед-136

Микоян МиГ-29

T-72

Нью-Йорк Таймс

Количество украинских мигрантов за границей выросло - НБУ

Киев • УНН

 • 362 просмотра

По данным НБУ, количество украинских мигрантов за границей превысило 6,9 млн человек. С начала 2025 года из Украины выехало около 100 тыс. человек.

Количество украинских мигрантов за границей выросло - НБУ

За границей возросло количество украинских мигрантов. С начала 2025 года выехало около 100 тыс. украинцев. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка (июнь 2025 года), передает УНН.

По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины в дальнейшем росло и превысило 6,9 млн человек по состоянию на 17 апреля 2025 года. С начала 2025 года выехало около 100 тыс. человек

- говорится в обзоре.

По данным МОМ, по состоянию на март 2025 года в Украине проживают 3,8 млн ВПЛ (их количество возросло на 188 тыс. с начала 2025 года) и 4,1 млн человек, вернувшихся к привычному месту жительства.

Наибольшее количество ВПЛ проживает в Днепропетровской (16%) и Харьковской (12%) областях. Более половины всех ВПЛ (52%) происходят из районов, которые были полностью или частично оккупированы на момент сбора данных.

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях25.04.25, 14:13 • 53386 просмотров

Дополнение

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что около 45 тыс. человек – это те кого получилось задержать во время незаконного пересечения границы, а не все кто нелегально покинул Украину.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоНаши за границей
Международная организация по миграции
Национальный банк Украины
Государственная пограничная служба Украины
Организация Объединенных Наций
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9