Количество украинских мигрантов за границей выросло - НБУ
Киев • УНН
По данным НБУ, количество украинских мигрантов за границей превысило 6,9 млн человек. С начала 2025 года из Украины выехало около 100 тыс. человек.
За границей возросло количество украинских мигрантов. С начала 2025 года выехало около 100 тыс. украинцев. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка (июнь 2025 года), передает УНН.
По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины в дальнейшем росло и превысило 6,9 млн человек по состоянию на 17 апреля 2025 года. С начала 2025 года выехало около 100 тыс. человек
По данным МОМ, по состоянию на март 2025 года в Украине проживают 3,8 млн ВПЛ (их количество возросло на 188 тыс. с начала 2025 года) и 4,1 млн человек, вернувшихся к привычному месту жительства.
Наибольшее количество ВПЛ проживает в Днепропетровской (16%) и Харьковской (12%) областях. Более половины всех ВПЛ (52%) происходят из районов, которые были полностью или частично оккупированы на момент сбора данных.
Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях25.04.25, 14:13 • 53386 просмотров
Дополнение
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что около 45 тыс. человек – это те кого получилось задержать во время незаконного пересечения границы, а не все кто нелегально покинул Украину.