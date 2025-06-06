Количество украинских мигрантов за границей выросло - НБУ

За границей возросло количество украинских мигрантов. С начала 2025 года выехало около 100 тыс. украинцев. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка (июнь 2025 года), передает УНН.

По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины в дальнейшем росло и превысило 6,9 млн человек по состоянию на 17 апреля 2025 года. С начала 2025 года выехало около 100 тыс. человек - говорится в обзоре.

По данным МОМ, по состоянию на март 2025 года в Украине проживают 3,8 млн ВПЛ (их количество возросло на 188 тыс. с начала 2025 года) и 4,1 млн человек, вернувшихся к привычному месту жительства.

Наибольшее количество ВПЛ проживает в Днепропетровской (16%) и Харьковской (12%) областях. Более половины всех ВПЛ (52%) происходят из районов, которые были полностью или частично оккупированы на момент сбора данных.

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Дополнение

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что около 45 тыс. человек – это те кого получилось задержать во время незаконного пересечения границы, а не все кто нелегально покинул Украину.