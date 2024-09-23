На пункті пропуску "Краківець - Корчова" сьогодні розпочнуться ремонтні роботи - Демченко
Київ • УНН
На пункті пропуску "Краківець-Корчова" розпочинаються ремонтні роботи на в'їзді до Польщі. Завтра ремонт почнеться на КПП "Рава-Руська" з української сторони, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
На пункті пропуску "Краківець-Корчова" сьогодні розпочнуться ремонтні роботи на в’їзді до Польщі, а завтра почнеться ремонт на КПП "Рава-Руська" з української сторони. Про це це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
На деяких пунктах пропуску очікуються ремонтні роботи дорожнього покриття з боку Польщі, зокрема по напрямку "Краківець - Корчова". З сьогоднішнього дня мають початись роботи. В якій годині це почнеться - будемо знати згодом
За його словами, робота буде тривати на ділянці руху вʼїзду до Польщі.
"Також суміжна сторона інформувала нас, що з початку жовтня роботи можуть початися і по напрямку виїзду з Польщі, але цей напрямок стосуватиметься лише напрямків руху для вантажних засобів", - додав він.
Також Демченко розповів, що завтра ремонтні роботи мають початись на КПП "Рава-Руська" з українського боку.
Нагадаємо
З 23 вересня на польському пункті пропуску "Корчова" розпочинаються ремонтні роботи, що можуть призвести до ускладнення руху на виїзд з України. Ромонт триватиме до початку листопада.