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З 23 вересня можливі черги на виїзд з України через ремонт на польському КПП

З 23 вересня можливі черги на виїзд з України через ремонт на польському КПП

Київ • УНН

 • 12065 перегляди

На польському пункті пропуску "Корчова" з 23 вересня розпочнеться ремонт асфальту, що може призвести до черг. Роботи триватимуть до початку листопада 2024 року, рекомендується обирати інші пункти пропуску.

З 23 вересня на польському пункті пропуску "Корчова" розпочинаються ремонтні роботи, що можуть призвести до ускладнення руху на виїзд з України. Ромонт триватиме до початку листопада,  повідомили в п'ятницю у Держприкордонслужби України, передає УНН

До уваги громадян, які планують перетинати кордон у пункті пропуску "Корчова – Краківець" За інформацією від польської сторони, з 23 вересня планується заміна асфальтного покриття у межах пункту пропуску "Корчова" на напрямку вʼїзд у Республіку Польща (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів. Це може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування

- йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до початку листопада 2024 року.

У відомстві попросили громадян врахувати інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

На кордоні з Угорщиною буде обмежений рух через ремонт у пункті "Чоп – Захонь"19.09.24, 13:02 • 12840 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
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