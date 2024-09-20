З 23 вересня можливі черги на виїзд з України через ремонт на польському КПП
Київ • УНН
На польському пункті пропуску "Корчова" з 23 вересня розпочнеться ремонт асфальту, що може призвести до черг. Роботи триватимуть до початку листопада 2024 року, рекомендується обирати інші пункти пропуску.
З 23 вересня на польському пункті пропуску "Корчова" розпочинаються ремонтні роботи, що можуть призвести до ускладнення руху на виїзд з України. Ромонт триватиме до початку листопада, повідомили в п'ятницю у Держприкордонслужби України, передає УНН.
До уваги громадян, які планують перетинати кордон у пункті пропуску "Корчова – Краківець" За інформацією від польської сторони, з 23 вересня планується заміна асфальтного покриття у межах пункту пропуску "Корчова" на напрямку вʼїзд у Республіку Польща (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів. Це може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування
Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до початку листопада 2024 року.
У відомстві попросили громадян врахувати інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.
На кордоні з Угорщиною буде обмежений рух через ремонт у пункті "Чоп – Захонь"19.09.24, 13:02 • 12840 переглядiв