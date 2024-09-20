С 23 сентября возможны очереди на выезд из Украины из-за ремонта на польском КПП

С 23 сентября на польском пункте пропуска «Корчева» начинаются ремонтные работы, которые могут привести к осложнению движения на выезд из Украины. Ромонт продлится до начала ноября, сообщили в пятницу в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.

Вниманию граждан, которые планируют пересекать границу в пункте пропуска «Корчева - Краковец» По информации от польской стороны, с 23 сентября планируется замена асфальтового покрытия в пределах пункта пропуска «Корчева» на направлении въезд в Республику Польша (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств. Это может вызвать осложнения движения и длительное время ожидания - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Предварительно, ремонтные работы продлятся до начала ноября 2024 года.

В ведомстве попросили граждан учесть информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

На кордоні з Угорщиною буде обмежений рух через ремонт у пункті "Чоп – Захонь"