С 23 сентября возможны очереди на выезд из Украины из-за ремонта на польском КПП

ukenru
Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
  •  13413 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
  •  57159 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
  •  102717 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
  •  124870 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
  •  109617 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  140366 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  219665 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
19 сентября 2024, 10:36  •  154909 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
19 сентября 2024, 09:03  •  152272 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

Эксклюзив
Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
19 сентября 2024, 08:46  •  134141 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский ввел новые санкции против рф, ирана и Китая

Зеленский ввел новые санкции против рф, ирана и Китая

  •  24651 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

  •  116465 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

  •  107086 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

  •  104683 просмотра
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

  •  102085 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

  •  102085 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

  •  104683 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

  •  107086 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

  •  116465 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

  •  124889 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  115496 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  170811 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

19 сентября 2024, 02:56  •  162570 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

19 сентября 2024, 00:15  •  150082 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

18 сентября 2024, 23:15  •  133525 просмотра
Актуальное
С 23 сентября возможны очереди на выезд из Украины из-за ремонта на польском КПП

С 23 сентября возможны очереди на выезд из Украины из-за ремонта на польском КПП

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 11:42  •  6024 просмотра

Read in English

На польском пункте пропуска "Корчева" с 23 сентября начнется ремонт асфальта, что может привести к очередям. Работы продлятся до начала ноября 2024 года, рекомендуется выбирать другие пункты пропуска.

С 23 сентября на польском пункте пропуска «Корчева» начинаются ремонтные работы, которые могут привести к осложнению движения на выезд из Украины. Ромонт продлится до начала ноября,  сообщили в пятницу в Госпогранслужбе Украины, передает УНН

Вниманию граждан, которые планируют пересекать границу в пункте пропуска «Корчева - Краковец» По информации от польской стороны, с 23 сентября планируется замена асфальтового покрытия в пределах пункта пропуска «Корчева» на направлении въезд в Республику Польша (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств. Это может вызвать осложнения движения и длительное время ожидания

- говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Предварительно, ремонтные работы продлятся до начала ноября 2024 года.

В ведомстве попросили граждан учесть информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

На кордоні з Угорщиною буде обмежений рух через ремонт у пункті "Чоп – Захонь"19 сентября 2024, 10:02 • 12086 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
polshaПольша