На границе с Венгрией будет ограничено движение из-за ремонта в пункте "Чоп - Захонь"

В пункте пропуска «Чоп - Захонь» на украинско-венгерской границе, частично ограничат движение транспорта на выезд из Украины из-за ремонта. Работы продлятся в течение следующих двух недель, сообщили в Государственной таможенной службе Украины, передает УНН.

В течение следующих двух недель в пункте пропуска «Чоп - Захонь» на украинско-венгерской границе, будет частично ограничено движение легковых и грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины - говорится в сообщении таможенной службы.

Как сообщается, в связи с проведением ремонта дорожного покрытия в зоне таможенного контроля пункта транспорт будет двигаться только двумя полосами из пяти имеющихся. Соответственно это повлияет на их оформление и пропуск через границу.

Отмечается, что ремонтные работы проводятся в рамках проекта осовременивания таможенно-пограничной инфраструктуры при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID).

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