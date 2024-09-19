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На кордоні з Угорщиною буде обмежений рух через ремонт у пункті "Чоп – Захонь"

На кордоні з Угорщиною буде обмежений рух через ремонт у пункті "Чоп – Захонь"

Київ • УНН

 • 12840 перегляди

На українсько-угорському кордоні у пункті "Чоп – Захонь" частково обмежать рух транспорту на виїзд з України через ремонт. Роботи триватимуть два тижні в рамках проекту модернізації інфраструктури за підтримки USAID.

У пункті  пропуску "Чоп – Захонь" на українсько-угорському кордоні, частково обмежать рух транспорту на виїзд з України через ремонт. Роботи триватимуть упродовж наступних двох тижнів, повідомили в Державній митній службі України, передає УНН

Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на українсько-угорському кордоні, буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України

- йдеться у повідомленні митної служби. 

Як повідомляється, у зв’язку з проведенням ремонту дорожнього покриття в зоні митного контролю пункту транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних. Відповідно це вплине на їх оформлення та пропуск через кордон.

Зазначається, що ремонтні роботи проводяться в рамках проекту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Українців попередили про можливі затримки у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею13.09.24, 16:52 • 14111 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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