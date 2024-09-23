На пункте пропуска «Краковец - Корчева» сегодня начнутся ремонтные работы - Демченко

На пункте пропуска "Краковец-Корчева" сегодня начнутся ремонтные работы на въезде в Польшу, а завтра начнется ремонт на КПП "Рава-Русская" с украинской стороны. Об этом это рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

На некоторых пунктах пропуска ожидаются ремонтные работы дорожного покрытия со стороны Польши, в частности по направлению "Краковец - Корчева". С сегодняшнего дня должны начаться работы. В котором часу это начнется - будем знать позже - рассказал Демченко.

По его словам, работа будет продолжаться на участке движения въезда в Польшу.

"Также смежная сторона информировала нас, что с начала октября работы могут начаться и по направлению выезда из Польши, но это направление будет касаться только направлений движения для грузовых средств", - добавил он.

Также Демченко рассказал, что завтра ремонтные работы должны начаться на КПП "Рава-Русская" с украинской стороны.

Напомним

С 23 сентября на польском пункте пропуска "Корчева" начинаются ремонтные работы, которые могут привести к осложнению движения на выезд из Украины. Ромонт продлится до начала ноября.