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Рух вантажівок відновили у єдиному блокованому пункті пропуску на кордоні з Польщею, імпорт зерна усе ще блокують - прикордонники

Рух вантажівок відновили у єдиному блокованому пункті пропуску на кордоні з Польщею, імпорт зерна усе ще блокують - прикордонники

Київ • УНН

 • 23455 перегляди

Відновлено рух вантажівок у пункті пропуску Рава-Руська-Гребенне на польсько-українському кордоні, за винятком вантажівок, що перевозять зернові культури, яким заборонено в'їзд до Польщі.

Рух вантажівок відновлено у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на польсько-українському кордоні, за винятком вантажівок, що перевозять зернові культури, яким заборонено в'їзд до Польщі, повідомили в Держприкордонслужбі у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - повідомили у ДПСУ у соцмережах.

Водночас, як зазначається, "на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури". "Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту", - вказали у ДПСУ.

Додамо

ПП "Рава-Руська" минулого тижня був єдиним, де продовжувалася блокада на польсько-українському кордоні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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