Рух вантажівок відновили у єдиному блокованому пункті пропуску на кордоні з Польщею, імпорт зерна усе ще блокують - прикордонники
Київ • УНН
Відновлено рух вантажівок у пункті пропуску Рава-Руська-Гребенне на польсько-українському кордоні, за винятком вантажівок, що перевозять зернові культури, яким заборонено в'їзд до Польщі.
Рух вантажівок відновлено у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на польсько-українському кордоні, за винятком вантажівок, що перевозять зернові культури, яким заборонено в'їзд до Польщі, повідомили в Держприкордонслужбі у понеділок, пише УНН.
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"Польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - повідомили у ДПСУ у соцмережах.
Водночас, як зазначається, "на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури". "Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту", - вказали у ДПСУ.
Додамо
ПП "Рава-Руська" минулого тижня був єдиним, де продовжувалася блокада на польсько-українському кордоні.
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