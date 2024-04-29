Движение грузовиков восстановили в единственном блокированном пункте пропуска на границе с Польшей, импорт зерна все еще блокируют - пограничники

Движение грузовиков восстановлено в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на польско-украинской границе, за исключением грузовиков, перевозящих зерновые культуры, которым запрещен въезд в Польшу, сообщили в Госпогранслужбе в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу в двух направлениях осуществляется в обычном режиме", - сообщили в ГПСУ в соцсетях.

В то же время, как отмечается, "на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры". "Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита", - указали в ГПСУ.

Добавим

"Рава-Русская" на прошлой неделе был единственным, где продолжалась блокада на польско-украинской границе.

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