Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Движение грузовиков восстановили в единственном блокированном пункте пропуска на границе с Польшей, импорт зерна все еще блокируют - пограничники
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая Эксклюзив
Офицеры тюрем травмированы темпами казней в штатах США, которые используют смертную казнь
Враг атаковал объект энергетики на востоке, Польше оказывали аварийную помощь, есть ограничения в двух областях - Минэнерго
В Ужгороде двое детей отравились угарным газом
Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина
Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США
К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета
Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф
Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко
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Движение грузовиков восстановили в единственном блокированном пункте пропуска на границе с Польшей, импорт зерна все еще блокируют - пограничники
Возобновлено движение грузовиков в пункте пропуска Рава-Русская-Гребенне на польско-украинской границе, за исключением грузовиков, перевозящих зерновые культуры, которым запрещен въезд в Польшу.
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Эта неделя принесет энергию и возможности для реализации планов, но также возможную напряженность в отношениях и необходимость осторожности в финансовых вопросах.
Офицеры тюрем травмированы темпами казней в штатах США, которые используют смертную казнь
Пять штатов США продолжают исполнять смертные приговоры в таком интенсивном темпе, что тюремный персонал находится в состоянии почти постоянной готовности, что подвергает его экстремальному психологическому и физическому стрессу.
Враг атаковал объект энергетики на востоке, Польше оказывали аварийную помощь, есть ограничения в двух областях - Минэнерго
Из-за ограничений в сети и вражеских атак на энергетические объекты на востоке Украины произошли отключения электроэнергии в Харьковской области и Кривом Роге, в то время как Украина оказала экстренную помощь, перебросив избыток электроэнергии в польскую энергосистему.
В Ужгороде двое детей отравились угарным газом
Двое детей 2021 и 2018 годов рождения были госпитализированы из-за отравления угарным газом в собственной квартире в Ужгороде, вероятно, из-за засорения вентиляции.
Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина
Некоторые китайские компании прибегают к использованию небольших банков на китайско-российской границе, денежных брокеров и криптовалют для платежей в россии из-за того, что крупные китайские банки отказываются финансировать российские транзакции из-за санкций со стороны США.
Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США
Руководитель китайской разведки обещает "мощное наступление" для борьбы со шпионажем и уничтожения предателей на фоне шквала обвинений в шпионаже со стороны Европы и США.
К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета
По словам заместителя председателя Сумского районного совета, четыре чеченских батальона сосредоточены в 150-200 километрах от границы с Сумской областью.
Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф
Служба безопасности Украины задержала супругов агентов российской разведки, которые готовили обстрелы из "Градов" украинских военных, защищающих северо-восточную границу, определяя места их дислокации и передавая координаты оккупантам.
Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко
Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко, которому было 75 лет и который был почетным гражданином города Сумы.