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Поляки блокують лише один пункт пропуску "Гребенне–Рава-Руська": пропускають близько 80 вантажівок на добу

Поляки блокують лише один пункт пропуску "Гребенне–Рава-Руська": пропускають близько 80 вантажівок на добу

Київ • УНН

 • 27562 перегляди

Через єдиний заблокований пункт пропуску "Гребенне-Рава-Руська" на українсько- польському кордоні проїжджає близько 80 вантажівок на день.

Наразі тільки пункт пропуску "Гребенне–Рава-Руська" залишається заблокованим, з пропуском близько 80 вантажівок на добу. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

Зараз блокується тільки один пункт пропуску "Гребенне–Рава-Руська" і така незмінна ситуація уже кілька днів. Фактично по кілька вантажних засобів на годину пропускають як на в'їзд так і на виїзд з Польщі. За минулу добу це по 80 вантажно-транспортних засобів

- зазначив Демченко.

За словами Демченка, дуже хороший вантажопотік спостерігається на пункті пропуску "Ягодин", він повернувся до своїх показників, які були до блокування.

Доповнення 

Щодня пасажиропотік становить 80-85 тисяч осіб, вчора ж цей показник виріс до 110 тисяч. У Держприкордонслужбі пов’язують це із вихідними та прийдешнім Великоднем. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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