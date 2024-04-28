Поляки блокують лише один пункт пропуску "Гребенне–Рава-Руська": пропускають близько 80 вантажівок на добу
Київ • УНН
Через єдиний заблокований пункт пропуску "Гребенне-Рава-Руська" на українсько- польському кордоні проїжджає близько 80 вантажівок на день.
Наразі тільки пункт пропуску "Гребенне–Рава-Руська" залишається заблокованим, з пропуском близько 80 вантажівок на добу. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
Зараз блокується тільки один пункт пропуску "Гребенне–Рава-Руська" і така незмінна ситуація уже кілька днів. Фактично по кілька вантажних засобів на годину пропускають як на в'їзд так і на виїзд з Польщі. За минулу добу це по 80 вантажно-транспортних засобів
За словами Демченка, дуже хороший вантажопотік спостерігається на пункті пропуску "Ягодин", він повернувся до своїх показників, які були до блокування.
Доповнення
Щодня пасажиропотік становить 80-85 тисяч осіб, вчора ж цей показник виріс до 110 тисяч. У Держприкордонслужбі пов’язують це із вихідними та прийдешнім Великоднем.